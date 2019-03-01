В Симферополе, Керчи и Ялте проезд подорожает до 17 рублей

В Крыму в середине марта подорожает проезд в маршрутках и автобусах. Стоимость проезда повысят сразу в девяти крупных городах.

- 17 рублей будет стоить проезд в Симферополе, Керчи, Алуште, Джанкое, Феодосии, Ялте и Евпатории, 15 рублей – в Саках, Судаке и Бахчисарае, - сообщает пресс-служба Госкомцен РК.

Перевозчики уже предоставили в госкомитет документы с обоснованием необходимости повышения тарифа.

Транспортные компании жалуются на инфляцию, рост цен на топливо и запчасти, кроме того, нужно обновлять подвижной состав, оснащать автобусы системой спутниковой навигации «Глонасс» и проводить другую модернизацию. При этом проезд не дорожал с 2016 года.

Симферопольцы жалуются на грязные салоны маршруток и что транспорт вечером не дождаться.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

- Я не против платить за проезд в Симферополе 17 рублей, или даже 20. Но если автобусы чистые внутри были, и ходили по расписанию. После 20.00 с Буденовского рынка в Марьино уже не уехать, про Каменку вообще молчу, - жалуются симферопольцы.

Вопрос повышения цен обсуждался на заседании Общественной палаты Крыма.

- Участники поддержали необходимость увеличения тарифов при условии соблюдения автоперевозчиками обязательств по обновлению подвижного состава и неукоснительному соблюдению графика движения городских и пригородных автобусов, - отметил заместитель председателя Госкомитета по ценам и тарифам РК Вячеслав Мартынов.

Он уточнил, что в городах нужно поменять около 80% всего подвижного состава. Власти на уже определили марки транспортных средств и их стоимость. Обновить автобусы планируется в течение 5 лет. За это время проезд повысят еще много раз.

Проезд подорожает сразу в девяти городах Крыма.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Напомним, с января проезд подорожал в Севастополе. При оплате наличными, билет на троллейбус стоит 19 рублей, на автобус 20 рублей, на катер 24 рубля, на паром 30 рублей.

Пользуясь единой транспортной картой, можно сэкономить. В троллейбусе проезд в таком случае стоит 16 рублей, в автобусе 17 рублей, на катере и пароме 22 рубля.