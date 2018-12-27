В Севастополе с 1 января подорожает стоимость проезда в транспорте

СЕГОДНЯ 09:17 2018-12-27T09:23:16+03:00

По единой транспортной карте цены будут ниже. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Повышение тарифов связано с инфляцией и ростом цен на топливо и запчасти

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В Севастополе с 1 января изменится стоимость проезда на все виды общественного транспорта.

При оплате проезда наличными, билет на троллейбус будет стоить 19 рублей, на автобус 20 рублей, на катер 24 рубля, на паром 30 рублей.

- Изменение стоимости проезда обусловлено ростом инфляции на 2,2%, ростом цен на топливо и запасные части для транспортных средств на 26% и 33% соответственно, - сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя.

При этом, пользуясь единой транспортной картой, можно будет существенно сэкономить. В троллейбусе проезд будет строить 16 рублей, в автобусе 17 рублей, на катере и пароме 22 рубля.

Напомним, с 1 июля в Симферополе проезд в троллейбусе подорожает до 15 рублей. Сейчас билет стоит на рубль дешевле. Также в крымской столице в 2019 году планируют повысить стоимость проезда в маршрутках с 13 до 17 рублей.