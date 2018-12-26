2018-12-26T17:40:01+03:00
Общество

С 1 июля проезд в троллейбусах в Симферополе подорожает до 15 рублей

Сейчас пассажиры платят за билет по 14 рублей
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Стоимость проезда в маршрутках с 1 января повышаться не будет.Стоимость проезда в маршрутках с 1 января повышаться не будет.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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С 1 января стоимость проезда в маршрутках и троллейбусах повышаться не будет.

Первое подорожание произойдет с 1 июля, когда цена проезда в троллейбусах увеличится на 1 рубль. Билетик в одну сторону будет стоить 15 рублей, сейчас цена 14 рублей.

- Стоимость проезда в маршрутках с 1 января повышаться не будет. 13 рублей будет стоить проезд в Алуште, Джанкое, Ялте, Симферополе, Феодосии, Евпатории. В Армянске, Саках и Судаке 11 рублей, Бахчисарае 12 рублей, Красноперекопске 14 рублей, Керчи 15 рублей, - сообщил председатель Государственного комитета по ценам Крыма Юрий Новосад.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о том, что в 2019 год проезд в маршрутках Симферополя подорожает до 17 рублей. Но, по данным госкомитета по ценам, перевозчики не предоставли документы, подтверждающие необходимость повышения стоимости проезда на 4 рубля.

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