Эксперты рассказали, нужно ли крымчанам беспокоиться о кредитах в «Приватбанке»

Конфликт по поводу бывшего наследия Украины в Крыму продолжается. Гаагский арбитражный суд вынес решение в пользу «Приватбанка», работавшего на полуострове. Иск был подан еще в 2015 году, когда одним из основных акционеров банка был Игорь Коломойский, но в декабре 2016 года банк был национализирован.

- РФ нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы «Приватбанка» в Крыму, и что «Приватбанк» имеет право на возмещение за такую экспроприацию (принудительное изъятие имущества. - Ред.) в полном объеме, - передает пресс-служба банка решение Гаагского суда.

Украинская сторона хочет получить возмещение от России в размере 1 миллиарда долларов, это требование вынесут на следующий этап разбирательств.

Чем это грозит?

- Решение Гаагского арбитражного суда само по себе не является исполнительным документом, но оно признает, что Россия нарушила подписанное соглашение. Чтобы взыскать с России деньги, «Приватбанку» нужно обратиться в другую страну, на которую распространяются решения Гаагского арбитражного суда, - отмечает в комментарии "Комсомольской правде - Крым" юрист Жан Запрута. - Например, «Приватбанк» отдает решение Гааги в местный суд Голландии. Если он принимает решение и дает исполнительные листы, то все имущество РФ, в частности, в Голландии, будет арестовано. Если Россия не возмещает стоимость имущества, его продают.

На вопрос о том, почему идет судебное разбирательство, юрист отметил, что всему виной национализация, проведенная с имуществом украинских бизнесменов в 2014 году после вступления Крыма в состав России.

- По сути, это был отъем имущества. Надо было делать не национализацию, а использовать те же международные арбитражные суды в свою пользу. Не отдавали вклады? Россия могла предъявить те же требования по суду к «Приватбанку». Это было бы легально и в рамках украинского, и в рамках российского законодательства. Сейчас приходится расхлебывать последствия, - говорит юрист.

Украинские банки, напомним, прекратили работать в Крыму и выдавать вклады практически сразу после вступления полуострова в состав России. Заблокированными оказались 8,2 миллиарда гривен в «Приватбанке», принадлежавших более чем 800 тысячам физических и юридических лиц. Чтобы возместить потерянные средства жителям Крыма и представлять их интересы в судах, был создан Фонд защиты вкладчиков (ФЗВ), дочерняя структура Агентства по страхованию вкладов.

В первые дни Крымской весны "Приватбанк" ограничил возможности своих клиентов на полуострове. Фото: Архив КПФото: Кирилл КОЗЛОВ

За пять лет Фонд защиты вкладчиков подал около 14 тысяч исков к «Приватбанку», согласно картотеке «Электронное правосудие». Как истец ФЗВ в основном требовал взыскания средств вкладчиков по заключенным физлицами с «Приватбанком» договорам, но банк не возвращал деньги.

Чтобы вернуть крымчанам вклады, превышающие 700 тысяч рублей, ФЗВ распродал национализированное имущество украинского бизнесмена Игоря Коломойского на полуострове. Так, в 2018 году от продажи имущества миллиардера выручили 575 миллионов рублей.

ЦИФРЫ

15,8 миллиарда рублей было возвращено крымчанам-вкладчикам «Приватбанка» с 2014 по 2019 год.

2,5 миллиарда рублей депозитов еще планируется вернуть.

3 заявления на 1,9 миллиона рублей от вкладчиков «Привата» поступило в Фонд защиты вкладчиков в 2019 году.

МНЕНИЕ

Владислав Ганжара, депутат Госсовета РК:

- Претензии «Приватбанка» безосновательны, исходя из того, сколько обманутых крымчан имели вклады в нем и не получили свои деньги. Накопления жителям полуострова компенсировал Фонд защиты вкладчиков в лице Российской Федерации. Сумма точно превышает миллиард долларов, если мы говорим об украинских банках. А мы знаем, что основным местом хранения денег крымчан как раз и был «Приватбанк». Если все крымчане, которые пострадали, подали бы иски в различные международные структуры, то украинский банк должен был компенсировать им вложенные денежные средства. На вкладах крымчан «Приватбанк» как раз неплохо подзаработал, поэтому, какое бы решение ни было вынесено, оно не должно исполняться нашей страной.

СПРАВКА КП

Для выплат крупных вкладов в Крыму приняли решение национализировать имущество бизнесмена Игоря Коломойского, которому принадлежала большая часть акций «Приватбанка».

Под «национализацию» попали свыше 100 разных активов бизнесмена. В феврале 2015 года глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что стоимость оставленных в Крыму активов Коломойского составляет всего около 4-5 миллиардов рублей. Украинский миллиардер подал иски на Россию, чтобы ему возместили ущерб, связанный с потерей имущества в Крыму. Он хотел 2 миллиарда долларов за национализированное имущество. В 2016 году Стокгольмский арбитражный суд принял к рассмотрению иски «Приватбанка» по крымской теме на сумму около 1 миллиарда долларов утраченных активов, но вопрос так и завис в воздухе.

2 мая этого года Международный третейский суд в Гааге обязал РФ выплатить украинским инвесторам 159 миллионов долларов за имущество в Крыму. Подавшие иск украинские инвесторы обосновывают свои требования положениями межправительственного Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Оно было заключено между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации еще в 1998 году. Тогда Россия проигнорировала рассмотрение дела.

В ноябре 2017 года Государственный совет Крыма утвердил закон о списании с жителей полуострова долгов по кредитам, взятым в украинских банках. В полном объеме с жителей полуострова списали задолженность, не превышающую 5 миллионов рублей по состоянию на 18 марта 2014 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Приватбанк» рано празднует победу над Россией в Гаагском суде

У жителей полуострова больше претензий к украинскому банку, чем у него к Российской Федерации (подробнее)