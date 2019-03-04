2019-03-04T11:31:21+03:00
Общество

«Лучше всех!»: Четырехлетний крычанин отжался 200 раз в эфире «Первого канала»

Матвея Потехина занесли в Книгу рекордов России после того, как он сделал 558 отжиманий [видео]
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Фото: скриншот из видеоФото: скриншот из видео
Изменить размер текста:

Четырехлетний крымчанин Матвей Потехин стал участником программы «Лучше всех!» на «Первом канале».

Напомним, Матвей был занесен в Книгу рекордов России после того, как отжался за один раз 558 раз.

Ведущий шоу Максим Галкин поприветствовал юного спортсмена. В ответ Матвей сильно пожал руку телеведущему. Тогда Галкин пошутил, что крымчанину надо «присвоить первый взрослый разряд по рукопожатию».

Затем Матвей рассказал, что приехал из Евпатории, «самого лучшего города для детей» и увлекается отжиманиями и боксом.

Рекордсмен по отжиманиям Матвей Потехин. Лучше всех! Фрагмент выпуска от 03.03.2019.Матвей Потехин, 4 года, Евпатория. Занимается боксом и отжиманиями, может отжаться три тысячи раз подряд и уже поставил рекорд России! Оценить способности участника пришел актер Роман Курцын. Видео: "1 канал"

Спортсмен сказал, что может отжаться от пола три тысячи раз. Удивленный ведущий поинтересовался у родителей мальчика, так ли это на самом деле.

- Он делает такое количество отжиманий за два с половиной часа, - уточнил отец мальчика Денис Потехин и добавил, что это не предел, и будет рекорд больше трех тысяч раз.

На вопрос Галкина, зачем ребенку отжиматься столько раз, Денис ответил, «чтобы быть самым сильным».

Фото: скриншот из видео

Фото: скриншот из видео

Затем Матвей отжался 200 раз в эфире телешоу. Во время отжиманий под ним была установка, которая обеспечивала выработку электроэнергии для аппарата по производству сахарной ваты. Актер Роман Курцин сделал шесть порций сахарной ваты, пока спортсмен делал отжимания.

Матвею Потехину вручили медаль участника телешоу и портфель со сладостями.

- Со спортом Матвей дружит с ранних лет, и занимается не из-под палки, а по желанию, - рассказал «Комсомольской правде - Крым" отец мальчика Денис. - Причем серьезно включился в этот процесс уже в два года, после того, как увидел награждение Александра Усика на олимпийских играх. С того дня он вполне по-взрослому начал стремиться к этому пьедесталу, а мы его всячески поддерживаем.

Семья Потехиных – пример для подражания: родители не пьют и не курят, предпочитают здоровое питание и активный отдых. Денис Потехин – боксер, поэтому он по совместительству и любящий отец, и строгий тренер для Матвея.

Несмотря на регулярные чемпионские нагрузки, маленький спортсмен не лишен детства. Он любит танцевать и придумывать новые заковыристые слова, озорничает во дворе со сверстниками, с удовольствием смотрит мультфильмы, два года изучает английский. Но так уж сложилось, что самая любима я его игрушка – это боксерская груша. Родители не тянут его в спортзал, совсем - наоборот. Для Матвея печаль-печальная, если он по каким-то причинам пропускает тренировку.

- Занимается он сейчас пять раз в неделю, как правило, по четыре часа. У нас своя методика, но разминка - стандартная: бег, приседания и отжимания, - поясняет папа -тренер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Маленький, да удаленький: Четырехлетний крымчанин установил новый рекорд России, отжавшись 558 раз

Матвей Потехин из Евпатории мечтает стать боксером [видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Сакском районе полыхал камыш
Пьяный евпаториец «пошутил» о бомбах в многоэтажке и супермаркете
Погода в Крыму на 4 марта: до +10 и облачно
В Симферополе 4 марта отключат свет на 7 улицах
Житель Симферополя украл бетономешалку
В Симферополе на дороге нашли погибшего человека
В Крыму машины на Ай-Петри попали в снежные заносы
Погода в Крыму на 3 марта: без дождя и тепло до +7
В Крыму «Аллигаторы» сопровождают выставку «Сирийский перелом»
В Ялте дерево рухнуло на жилой дом
В Ялте массажистка покалечила ребенка
Погода в Крыму на 2 марта: ветер и тепло до +7
Непогода оставила без света несколько районов Крыма
В Крым прибыл поезд с трофейной техникой из Сирии
Вслед за автобусами Симферополь подарит Керчи еще и троллейбусы
Женщины смогут бесплатно посетить музеи Севастополя 8 марта
В Евпатории Масленицу отметят карнавалом и конкурсом «Ой, ты, теща, друг родной»
Дело Шабанова завершилось: Экс-директора горпарков Симферополя признали виновным в избиении человека
Часть Симферополя 2 марта останется без воды
Туристы из 144 стран мира посетили Крым в 2018 году
В Севастополе на 3 дня запретили остановку и парковку на Привокзальной площади
Мужчина в федеральном розыске попытался въехать в Крым
В Симферополе горел двухэтажный дом: Эвакуировали 30 человек
На реализацию ФЦП Крыму дополнительно выделят 58 миллиардов рублей
Дождь и сильный ветер: Прогноз погоды в Крыму на 1 марта