«Лучше всех!»: Четырехлетний крычанин отжался 200 раз в эфире «Первого канала»

Четырехлетний крымчанин Матвей Потехин стал участником программы «Лучше всех!» на «Первом канале».

Напомним, Матвей был занесен в Книгу рекордов России после того, как отжался за один раз 558 раз.

Ведущий шоу Максим Галкин поприветствовал юного спортсмена. В ответ Матвей сильно пожал руку телеведущему. Тогда Галкин пошутил, что крымчанину надо «присвоить первый взрослый разряд по рукопожатию».

Затем Матвей рассказал, что приехал из Евпатории, «самого лучшего города для детей» и увлекается отжиманиями и боксом.

Рекордсмен по отжиманиям Матвей Потехин. Лучше всех! Фрагмент выпуска от 03.03.2019.Матвей Потехин, 4 года, Евпатория. Занимается боксом и отжиманиями, может отжаться три тысячи раз подряд и уже поставил рекорд России! Оценить способности участника пришел актер Роман Курцын. Видео: "1 канал"

Спортсмен сказал, что может отжаться от пола три тысячи раз. Удивленный ведущий поинтересовался у родителей мальчика, так ли это на самом деле.

- Он делает такое количество отжиманий за два с половиной часа, - уточнил отец мальчика Денис Потехин и добавил, что это не предел, и будет рекорд больше трех тысяч раз.

На вопрос Галкина, зачем ребенку отжиматься столько раз, Денис ответил, «чтобы быть самым сильным».

Фото: скриншот из видео

Затем Матвей отжался 200 раз в эфире телешоу. Во время отжиманий под ним была установка, которая обеспечивала выработку электроэнергии для аппарата по производству сахарной ваты. Актер Роман Курцин сделал шесть порций сахарной ваты, пока спортсмен делал отжимания.

Матвею Потехину вручили медаль участника телешоу и портфель со сладостями.

- Со спортом Матвей дружит с ранних лет, и занимается не из-под палки, а по желанию, - рассказал «Комсомольской правде - Крым" отец мальчика Денис. - Причем серьезно включился в этот процесс уже в два года, после того, как увидел награждение Александра Усика на олимпийских играх. С того дня он вполне по-взрослому начал стремиться к этому пьедесталу, а мы его всячески поддерживаем.

Семья Потехиных – пример для подражания: родители не пьют и не курят, предпочитают здоровое питание и активный отдых. Денис Потехин – боксер, поэтому он по совместительству и любящий отец, и строгий тренер для Матвея.

Несмотря на регулярные чемпионские нагрузки, маленький спортсмен не лишен детства. Он любит танцевать и придумывать новые заковыристые слова, озорничает во дворе со сверстниками, с удовольствием смотрит мультфильмы, два года изучает английский. Но так уж сложилось, что самая любима я его игрушка – это боксерская груша. Родители не тянут его в спортзал, совсем - наоборот. Для Матвея печаль-печальная, если он по каким-то причинам пропускает тренировку.

- Занимается он сейчас пять раз в неделю, как правило, по четыре часа. У нас своя методика, но разминка - стандартная: бег, приседания и отжимания, - поясняет папа -тренер.

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