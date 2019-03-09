Хроника Крымской весны. 9 марта

Силами самообороны при поддержке военных взят под контроль аэродром морской авиационной бригады ВМС Украины, также блокирован аэродром в Джанкое.

К границе с Крымом активно стягиваются украинские войска. Усилен контроль на пропускных пунктах. Украинская сторона может без объяснения причин отказать во въезде мужчинам с российскими паспортами.

По состоянию на 9 марта на территории Автономной Республики Крым прекратили вещание все украинские телекомпании, вместо которых транслируются российские каналы: «Первый канал», «Россия-24», НТВ, ТНТ, СТС и «Россия-1». Из местных каналов продолжает вещание ГТРК «Крым».

На железнодорожном вокзале Симферополя силы самообороны Крыма начинают проверку документов у пассажиров, прибывших с материковой Украины.

Сотрудники представительств иностранных компаний по распоряжению своих штаб-квартир массово вывозят имущество на Украину. В основном, это касается служебных автомобилей и оргтехники. Колонны авто с киевскими номерами покидают полуостров.

«Укрзализныця» заблокировала бронирование и онлайн-продажу билетов до Симферополя, на сайте перевозчика эта услуга блокирована из любого населенного пункта до 18 марта. Спустя несколько часов услугу возвращают, объясняя это технической ошибкой.

Киев заблокировал все казначейские счета Крыма.

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