2019-03-10T23:31:31+03:00
Звезды

Крымчане сожгли грудастое чучело зимы

С блинной неделей жители полуострова решили попрощаться креативно
Лера ВОЛЬНАЯ
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Горело чучело очень быстроГорело чучело очень быстроФото: Анна МЕЛЬНИКОВА
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Если провожать Масленицу, то с размахом! И кто не наелся блинов с 4 марта, то 10-го, уж извините – последняя порция. Хотя в севастопольском Куйбышевском лесничестве «Чайный домик» нет такого слова - последняя порция.

А если взять ленточку и загадать желание, оно исполнится Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

А если взять ленточку и загадать желание, оно исполнитсяФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Крымчане провели Масленицу так, что хочется повторить снова.

Главное творческий подход Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Главное творческий подходФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

- У нас уже сложилась традиция на протяжении нескольких лет, что мы приглашаем друзей отметить этот славный праздник – Масленица. Когда сооружаем чучело и сжигаем его под вопли и пляски, - рассказал «Комсомольской правде -Крым» организатор мероприятия Роман Рябов. – На следующий год приглашаем всех желающих присоединиться!

Пока чучело не готово детвора может порезвиться Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Пока чучело не готово детвора может порезвитьсяФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Игра с сеном - что может быть лучше! Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Игра с сеном - что может быть лучше!Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Самое интересное, что никогда не знаешь, каким будет это чучело на этот раз.

Сейчас ребята решили сделать даму с пятым размером груди, а девчонки в это время смотрели и саркастически делали замечания.

Альтернатива снежкам Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Альтернатива снежкамФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

У Масленицы должен быть образ - личная косметика пригодилась Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

У Масленицы должен быть образ - личная косметика пригодиласьФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Чтобы сделать такие груди пришлось потрудиться Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Чтобы сделать такие груди пришлось потрудитьсяФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Голову разрисовали, сделав глаза, брови, как у грузинской красавиц и губы, как у современной силиконовой леди.

А слабо перепрыгнуть? Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

А слабо перепрыгнуть?Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

- Больше грудь, больше, - смеясь, кричала Оксана, поправляя свитер. – Ты же хотел большой размер в руках!

В таком кураже и шутках Масленица вспыхнула, как фитиль и грудь тоже, оставшись журавлем в небе…

Голыми ногами затушить чучело может только йог! Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Голыми ногами затушить чучело может только йог!Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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