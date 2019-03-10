Крымчане сожгли грудастое чучело зимы
Если провожать Масленицу, то с размахом! И кто не наелся блинов с 4 марта, то 10-го, уж извините – последняя порция. Хотя в севастопольском Куйбышевском лесничестве «Чайный домик» нет такого слова - последняя порция.
А если взять ленточку и загадать желание, оно исполнитсяФото: Анна МЕЛЬНИКОВА
Крымчане провели Масленицу так, что хочется повторить снова.
Главное творческий подходФото: Анна МЕЛЬНИКОВА
- У нас уже сложилась традиция на протяжении нескольких лет, что мы приглашаем друзей отметить этот славный праздник – Масленица. Когда сооружаем чучело и сжигаем его под вопли и пляски, - рассказал «Комсомольской правде -Крым» организатор мероприятия Роман Рябов. – На следующий год приглашаем всех желающих присоединиться!
Пока чучело не готово детвора может порезвитьсяФото: Анна МЕЛЬНИКОВА
Игра с сеном - что может быть лучше!Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА
Самое интересное, что никогда не знаешь, каким будет это чучело на этот раз.
Сейчас ребята решили сделать даму с пятым размером груди, а девчонки в это время смотрели и саркастически делали замечания.
Альтернатива снежкамФото: Анна МЕЛЬНИКОВА
У Масленицы должен быть образ - личная косметика пригодиласьФото: Анна МЕЛЬНИКОВА
Чтобы сделать такие груди пришлось потрудитьсяФото: Анна МЕЛЬНИКОВА
Голову разрисовали, сделав глаза, брови, как у грузинской красавиц и губы, как у современной силиконовой леди.
А слабо перепрыгнуть?Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА
- Больше грудь, больше, - смеясь, кричала Оксана, поправляя свитер. – Ты же хотел большой размер в руках!
В таком кураже и шутках Масленица вспыхнула, как фитиль и грудь тоже, оставшись журавлем в небе…
Голыми ногами затушить чучело может только йог!Фото: Анна МЕЛЬНИКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU
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