"Есть украинский паспорт? Уходи с госслужбы": В Госдуме хотят проверить крымских чиновников на двойное гражданство

В 2014 году все крымчане получили российские паспорта, однако украинские никто сдавать не обязывал. Спустя пять лет в Госдуме РФ задумались о том, что многие крымские чиновники могут быть с двойным гражданством, а законодательство России это прямо запрещает.

- Были случаи, что многие с украинским гражданством работали на госдолжностях в Крыму. Сейчас ввели норму, что нужно только российское гражданство для таких должностей. Ведется работа по выявлению чиновников с двойным гражданством в Крыму, - сообщил депутат Госдумы РФ Николай Езерский.

Еще в 2014 году глава Крыма Сергей Аксенов призвал чиновников избавиться от украинских документов:

- Мы договорились, что все лица, работающие в органах госвласти: прокуратура, судьи, силовые структуры - все, кто хочет работать, должны сдать украинские паспорта. Выбор надо делать один раз.

Однако не все прислушались к настоятельным рекомендациям премьера.

Крымчане оставили украинские документы по нескольким причинам. Во-первых, попасть в незалежную с паспортом РФ нельзя, а у многих там родственники. Кроме того, жителей полуострова привлекает перспектива оформить биометрический украинский загранпаспорт, по которому можно без визы ездить в страны Европы.

Крымские депутаты и чиновники отнеслись к анонсированию проверок с пониманием.

- Лично у меня украинского паспорта у меня нет. Любое решение Госдумы мы примем и не будем это обсуждать, - сказал глава администрации Керчи Сергей Бороздин "Комсомольской правде - Крым".

- Я в свое время писал отказ от украинского гражданства, передавал в ФМС. Это было еще в 2014 году. Двойное гражданство запрещено законами РФ для госслужащих особенно, потому что у них есть доступ к определенной информации, - поделился с КП-Крым депутат Госсовета Крыма Валерий Аксенов.

Его коллега, депутат крымского парламента Владислав Ганжара напомнил крымским госслужащим, пересекающим границу с украинскими паспортами, что незалежная считает их «изменниками родины». Рано или поздно на таких людей заводят уголовные дела.

- Когда мы говорим о крымских государственных служащих, имеющих украинское гражданство, сложно себе представить, что они могут им воспользоваться. Я думаю, эта тема не имеет такого масштаба, чтобы поднимать ее на уровне Госдумы, - сказал депутат Комсомольской правде - Крым.

МНЕНИЕ

Владимир Джаралла, политолог:

- Крымские чиновники свои украинские паспорта уже давно сдали и знают, что при въезде на Украину их неизбежно показательно арестуют. Если кого-то всерьез волнует вопрос о двойном гражданстве крымских руководителей, то интересовать их должно другое направление: у немалого числа крымских чиновников высокого ранга действительно оно есть. Только не Украины, а другого государства, расположенного южнее.

Тема двойного гражданства возникла как повод найти объяснение тому, что Крым, став высшей точкой возрождения России после кризиса государства, сам по себе не смог соответствовать такому символическому значению. В инфоповестке Крым и Севастополь чаще появляются в связи с очередным арестом коррупционера или скандалом в элитных группах, чем в контексте собственных впечатляющих достижений. А реальные достижения являются результатом федеральной работы - мост, аэропорт, трасса. Местные руководители обоих регионов и не тянут на столь высокий уровень, оставаясь банальными управленцами. .

СПРАВКА КП

Напомним, в 2018 году на Украине задержали бывшего заместителя министра спорта Крыма. Он пытался получить биометрический паспорт, а теперь ему светит 15 лет за госизмену. Также на границе поймали депутата Евпаторийского горсовета Крыма. Ему приписывают «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Бывший заместитель министра здравоохранения Крыма также был арестован в незалежной. В прокуратуре считают, что бывший чиновник, работая в крымском правительстве, занимался деятельностью, направленной на подрыв территориальной целостности Украины. Также ему предъявляют участие в организации организации "незаконного" референдума на полуострове в марте 2014 года.

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