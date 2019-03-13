"Услышала крики о помощи из туалета": Как спасли керчанина, который провел три дня в каменоломнях

Поскользнулся, упал - оказался в яме

Именно так все произошло с 47-летним Сергеем Солбуновым, бывшим судостроителем из Керчи.

Он шел домой с кладбища, где поминал родных. Уверяет, что был не пьян.

- Дорогу я, конечно, знаю. Но было скользко, - рассказывает Сергей. - Оступился, буквально на ровном месте упал и... в яму. Сверху меня присыпало землей, пытался выбраться, карабкался наверх, но куда там.

Болели не только ноги и голова от ушибов, но и руки, которые он разодрал в кровь, стараясь выбраться.

Тут Сергей понял, что оказался в каменной ловушке - под этой частью города, на окраине Керчи, расположены Старокарантинские каменоломни (сморите «Справку «КП»). А с собой вообще ничего нет - ни еды, ни воды, ни спичек, ни зажигалки, даже телефон не взял.

- Одни крысы и камни кругом. Хоть открывай глаза, хоть закрывай - ничего не видно. Временами спал, потерял счет дням - в кромешной тьме неясно, когда дни сменяют ночи, - вспоминает керчанин.

Все три дня голодал. Самое страшное даже не отсутствие еды. Сергей нигде не мог достать воду.

- Я пытался, как раньше это делали партизаны, слизывать с камней росу, но, увы, они были совершенно сухими.

«Зашла в туалет и... услышала голос»

В первые дни звать на помощь пленник даже не пытался, было глухо.

- Все время плутал, а когда понял, что приближаюсь к канализациям, которые выводят местные жители в каменоломни, ликовал от радости.

Каменоломни располагаются под частными домами. И некоторые горожане уводят трубу прямо в туннели. Так дешевле, не нужно тратиться на вывоз «добра».

Крики Сергея услышала местная жительница. И тут же позвонила спасателям.

- Если честно, я засомневался - в своем ли она уме. Звонит нам женщина, очень взволнованная, и сообщает, мол, зашла в туалет и... услышала голос, - рассказывает сотрудник МЧС Кирилл Каминский. - Но следом позвонила ее соседка, которая зашла в ванную и услышала эхо из-под пола. Такой звук, как будто кто-то бьется о металл. Тогда не осталось сомнений - человек оказался в каменоломнях. Я отправил туда пожарную часть, подключил спелеологов.

Спелеологи по карте нашли углубление, откуда можно вытащить мужчину. Фото: пресс-служба МЧС по Крыму

«Теперь все называют меня спелеологом»

На месте спасатели начали выкрикивать Сергея, тот отозвался. Тогда они обнаружили в этом месте небольшую ямку, шурф, который вел в туннели. Бросили в это небольшое отверстие спички, пакет с бутербродами и бутылки воды. Предупредили его, чтобы никуда с этого места не уходил.

Операция по спасению заняла два часа. Оказалось, что Сергей проплутал за три дня от кладбища по туннелям в кромешной темноте около километра.

Врачи осмотрели его: никаких серьезных проблем со здоровьем, ну схуднул на три кило - это да. И отпустили домой.

Пострадавший отказался от госпитализации. Фото: пресс-служба МЧС по Крыму

- Жена и соседи теперь зовут меня спелеологом, - шутит спасенный.

СПРАВКА «КП»

Старокарантинские каменоломни - подземные туннели в Керчи, где в довоенные годы добывали известняк. Состоят из трех уровней, общая протяженность тоннелей около 40 километров. Во время Гражданской и Великой Отечественной войн использовались партизанами. Есть единственный цивилизованный вход туда, который сохранился до наших дней, расположен он в полутора километрах от места спасения Сергея Солбунова. Что касается ям с ходами в подземелье, их много, все не заткнуть, поэтому спасатели советуют в этих местах смотреть под ноги.

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