2019-03-13T19:57:50+03:00
Экономика

Балаклавскую и Таврическую ТЭС в Крыму могут официально запустить 18 марта

Церемонию запуска приурочат к пятилетней годовщине воссоединения полуострова с Россией
Анастасия ЖУКОВА
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Мощные электростанции выросли, как из-под землиМощные электростанции выросли, как из-под землиФото: Анастасия ЖУКОВА
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Официальную церемонию запуска Балаклавской (Севастопольской) и Таврической (Симферопольской) ТЭС предварительно назначили на 18 марта - день вхождения Крыма в состав Российской Федерации.

- Мероприятие планируется, однако точного подтверждения пока нет, - сообщили ТАСС компетентные источники.

Официально эту информацию КП-Крым пока не подтвердили ни в Минэнерго РФ, ни в Ростехе.

По данным некоторых СМИ, на мероприятии ждут президента РФ Владимира Путина.

Постановление о строительстве электростанций было принято Правительством РФ еще в 2014 году, сразу после вхождения Крыма в состав РФ.

Строительство началось летом 2015 года в Крыму началось строительство двух больших парогазовых ТЭС под Симферополем и Севастополем.

В каждой установлены по две газовые турбины общей мощностью 470 МВт. В общей сложности от двух ТЭС Крым получит дополнительно 940 МВт. Генерации этих двух электростанций хватит, чтобы обеспечить полуострову полную энергетическую безопасность.

Стоимость строительства двух ТЭС - 71 млрд рублей, которые заложены в рамках ФЦП.

Чтобы обеспечить электростанции топливом, в конце 2016-го был запущен газопровод «Кубань-Крым» мощностью до 4 млрд кубометров газа в год.

Обе ТЭС строит дочерняя структура госкорпорации "Ростех" - компания "Технопромэкспорт". Комплексные испытания завершены, электростанции уже подключены к энергосистеме Крыма.

В начале марта 2019 года Крым начал передавать избыток собственной электроэнергии в Краснодарский край. Это стало возможным после ввода второго блока Таврической ТЭС. Специалисты завершили его комплексные испытания, блок проработал в течение 72 часов непрерывно с номинальной нагрузкой.

В моменты пиковых нагрузок Крым потребляет 1800 МВт электроэнергии. Энергомост "Крым - Кубань", собственные мощности, а также новые ТЭС суммарно дают полуострову 2460 МВт мощности, что позволяет развивать промышленность и открывать новые предприятия.

СПРАВКА КП

С советских времен и до ноября 2015 года Крым получат электричество из Украины. После Крымской весны Россия заключила договор с "Укрэнерго" на оплату света для полуострова, и поставки продолжались, пока экстремисты не взорвали четыре опоры ЛЭП в Херсонской области, повредив линии, снабжавшие полуостров. 2,5 миллиона человек остались без света.

К счастью, в этот момент уже шло строительство энергомоста "Крым - Кубань" по дну Керченского пролива. Первую нитку запустили уже 2 декабря 2015 года при участии президента РФ Владимира Путина и главы Минэнерго РФ Александра Новака.

Все четыре нитки энергомоста заработали 11 мая 2016 года. Они дают полуострову до 850 МВт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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