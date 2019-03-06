2019-03-06T18:14:43+03:00
Общество

Губернатор Севастополя внес в парламент отчет о работе за 2018 год

Документ состоит из 182 страниц и включает три функциональных раздела
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Фото: пресс-служба правительства Севастополя.Фото: пресс-служба правительства Севастополя.
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Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников внес в Заксобрание города отчет о результатах работы правительства за 2018 год.

Документ состоит из 182 страниц и включает три функциональных раздела: «Город высокоэффективной экономики», «Город для комфортной жизни» и «Город реализации возможностей»,

- (Отчет, - Авт.) содержит полную информацию об итогах работы исполнительных органов государственной власти по всем направлениям развития Севастополя, включая статистические данные и достигнутые показатели, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Отраслевые разделы документа прошли обсуждение на Общественных советах при профильных органах исполнительной власти и с участием депутатов – регионального и муниципального уровня. Эксперты одобрили все части документа, а все замечания и предложения были учтены при подготовке итогового текста отчета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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