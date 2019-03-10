О Крымской весне и не только: Поклонская с мужем в Ялте представили автобиографическую книгу

Депутат Госдумы Наталья Поклонская вместе с мужем, руководителем Аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Иваном Соловьевым представила книгу «Крымская весна: до и после. История из первых уст».

Книгу супруги писали в течение годаФото: Галина КОВАЛЕНКО

Презентация прошла в Белой парадной столовой Ливадийского дворца. На мероприятие пришли друзья семейной пары, журналисты, а также члены семьи. В частности, на презентации присутствовали родители, сестра и дочь Поклонской.

- Мы собрались в удивительном, сакральном месте, в сердце Крыма, где была счастлива царская семья, - сказала Наталья, известная своей любовью к истории семейства Романовых и, в частности, к последнему российскому императору Николаю ll.

В Ливадийском дворце Наталья Владимировна - частый гость, она проводила здесь экскурсии, дарила музею подарки. Неудивительно, что презентацию своей автобиографии она решила провести именно здесь.

В книге депутат Госдумы рассказала о детстве и юношестве, работе в украинской прокуратуре, Евромайдану, а также Крымской весне и созданию надзорных органов на полуострове. Отдельная глава посвящена депутатской деятельности и нашумевшей борьбе с фильмом "Матильда". Напомним, Поклонская выступала за запрет этой киноленты, ведь там говорится о любовнице Николая II.

Две главы издания посвящены семейной жизни.

- Мы друг о друге написали. Я о Наталье Владимировне, она обо мне, - - и Иван Соловьев с нежностью посмотрел на жену. - Всем была интересна наша свадьба, а информационный вакуум фейками заполняется.

Пять лет назад Наталья Поклонская после своего первого интервью в качестве прокурора Республики Крым стала вдохновением для японских художников: они стали рисовать ее в качестве персонажа аниме. Тогда Поклонская заявила журналистам, что не приемлет в работе "никаких няш-мяш" и не слишком любила, когда представители СМИ называли ее "няша-прокурор".

Каждая глава украшена рисунками в стиле анимеФото: Галина КОВАЛЕНКО

Пять лет спустя, уже став депутатом Госдумы, Наталья Владимировна, по всей видимости, сменила гнев на милость и свыклась со своей аниме-славой

Как рассказал Иван Соловьев, каждая из 15 глав книги украшена аниме.

- Старались, чтобы книгу в руки взять приятно было, и запомнилось содержимое, - отметил муж Поклонской.

На издание в 207 страниц супруги потратили год. Книга уже поступила в продажу.

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