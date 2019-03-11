Крымские музеи еще надеются, что Амстердам вернет скифское золото

Представители крымских музеев, которые передавали экспонаты скифского золота для выставки в Амстердаме, еще верят, что суд Голландии примет решение в их пользу.

11 марта, напомним, проходят слушания в Апелляционном суде Амстердама по делу об экспонатах, которые не вернулись в Крым с 2014 года.

- Музеи надеются и верят в Апелляционный суд Амстердама. Мы ожидаем, что пересмотр решения суда первой инстанции приведет к сохранению результатов многолетней работы по формированию коллекций, которые заслуживают уважения общественности, мировой культуры, археологии, науки и образования всего цивилизованного мира. Мы просим поддержать наше стремление вернуть в Крым уникальные памятники античной и раннесредневековой культуры, которые, являясь частью мировой цивилизации, принадлежат крымской земле, - говорится в опубликованном обращении музеев.

Также представители музеев еще раз подчеркнули, что обладают бесспорными правами в отношении экспонатов, которые передавались на временную выставку «Крым: золото и секреты Черного моря». Она проходила в Амстердаме с февраля по август 2014 года.

- Не существует юридических, культурных или исторических оснований для перемещения экспонатов в Киев. Они являются неотъемлемой частью крымских коллекций, с любовью собранных на протяжении многих лет археологами, - отмечено в обращении музеев.

Также в тексте отмечено, что музеи не хотят политизировать вопрос о принадлежности экспонатов, поскольку они никогда не принадлежали Киеву.

В числе музеев, экспонаты которых сейчас находятся в Амстердаме, - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник «Херсонес Таврический». На выставке представили и экспонаты Киевского музея, но они вернулись из Амстердама сразу же после ее окончания.

Судебное разбирательство по делу «скифского золота» длится с 2016 года. В декабре 2016 года окружной суд Амстердама встал на позицию Киева и принял решение вернуть экспонаты Украине. Судьи руководствовались Конвенцией ЮНЕСКО от 1970 года по вопросам культурного наследия. Но представителей крымских музеев такое решение не устроило, и 28 марта 2017 года они подали апелляцию на решение окружного суда.

Коллекция со скифским золотом – это более двух тысяч предметов стоимостью в 2 миллиона долларов. По окончанию выставки, когда полуостров уже стал частью России, права на экспонаты заявил Крым и Украина.

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