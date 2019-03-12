Отдых для всей семьи: Премиум курорты для активного отпуска в Турции

Традиционным форматом отдыха на турецком побережье, к сожалению, принято считать ленивое лежание на пляже, походы в бары у бассейна и обильное питание в столовых. Для большинства подобных «традиционных» туристов вся активность в течение одной-двух недель поездки сводится максимум к нескольким экскурсиям и поездкам на местные базары.

Активный отдых в отелях премиум класса – это новый тренд, с готовностью подхваченный людьми, которые желают совместить пляж, хорошее питание, релакс со спортом, развлечениями, эмоциями, пользой для тела. Особенно это актуально для отдыхающих всей семьей, пар с детьми, гостей, не ограничивающих себя только лишь «шведским столом».

Отель высокого класса для активного отдыха

Club Med Palmiye – яркий представитель отелей европейского уровня с фокусом на развлечения, активность, спорт для всех, лучшее питание и качественное «не ленивое» время на пляжах.

На территории отеля вы можете заниматься 20 видами спорта, в том числе теннисом, сейлингом, стрельбой из лука. Также это пилатес, цирковая трапеция, исследование морского мира и многое другое.

Для каждого члена семьи будет разработана и подобрана оптимальная программа активного отдыха, тренировок, развлечений – и для опытных спортсменов, и для новичков, для мам и пап, для пар, семейных и одиночных занятий. И все это в предпочтительном режиме, по желанию и удобному расписанию – вы всегда можете попробовать себя в новом спорте или пойти нежиться в SPA, пойти на пляж или тренировку. Этим Club Med Palmiye отличается от прочих отелей на побережье.

Отдельных слов заслуживает детский клуб для гостей в возрасте от 4 до 17 лет. Даже недельное пребывание в этом клубе под присмотром опытных тренеров, воспитателей, аниматоров – это вклад в развитие ребенка, возможность открыть в нем творческие или спортивные таланты, не говоря уже о ярких воспоминаниях и новом опыте.

Club Med Palmiye - уголок Франции в Турции

Club Med, то есть Club Méditerranée («Cредиземноморский клуб») – это отель французского оператора, который нацелен на аудиторию обеспеченных туристов из Англии, Франции, Германии, России и стран СНГ.

Club Med Palmiye предлагает отдыха в формате премиального all inclusive. Он включает не только питание эксклюзивного уровня, посещение баров без лимита, но и все организационные моменты, высочайший сервис и подготовку персонала.

Вам останется лишь наслаждаться любимым видом отдыха, пробовать себя в новых активных развлечениях, посещать мастер-классы, тренировки и всей семьей радоваться незабываемому отпуску на Средиземноморском побережье.

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