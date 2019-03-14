Губернатор Севастополя: «Проблемный ЖСК «Геракл» введут в эксплуатацию за месяц»

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников встретился с пайщиками ЖСК «Геракл» на улице Тарутинская, 60 и заверил, что их многоквартирный дом спустя 4 года непременно введут в эксплуатацию.

Напомним, дом был давно построен, но с 2014 года его не могут ввести в эксплуатацию по вине застройщика. Строительство велось с рядом нарушений: на сегодняшний день нет заключения стройнадзора и документов для подключения к коммуникациям.

Кроме того, земельный участок под дом изначально был предоставлен для строительства обычного частного домовладения, а не многоквартирного жилого дома.

- Сегодня разбирались с очередным домом, где застройщик подвел горожан – дом построен, люди живут, а компания исчезла. Мы доведем работу застройщика до конца: будут проведены публичные слушания, изменен вид разрешенного использования земельного участка и ЖСК «Геракл» на улице Тарутинская, 60, в течении месяца введут в эксплуатацию, - разъяснил Дмитрий Овсянников.

Также губернатор пообещал, что правительство города поможет жителям создать на прилегающей к дому территории сквер, если этот земельный участок свободен от обременений.

На следующей неделе Дмитрий Овсянников встретится с пайщиками ЖК «Корабел» на улице Артдивизионовская, 50.

Ранее власти Севастополя нашли решение для проблемного ЖК «Престиж». Застройщик должен оперативно сдать документацию в Севстройнадзор и выполнить несколько условий.

По словам Дмитрия Овсянникова, всего в Севастополе 28 проблемных домов. Их можно разделить на несколько категорий – там, где откровенно нарушили нормы градостроительного законодательства, там, где попали в безвыходную ситуацию в силу разного рода причин. И в зависимости от типа проблемы правительство будет принимать соответствующее решение, чтобы помочь жильцам.