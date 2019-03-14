2019-03-14T18:14:57+03:00
Общество

Губернатор Севастополя: «Проблемный ЖСК «Геракл» введут в эксплуатацию за месяц»

Из-за недобросовестного застройщика дом уже 4 года простаивает без разрешительных документов
Степан ОСТИНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
Изменить размер текста:

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников встретился с пайщиками ЖСК «Геракл» на улице Тарутинская, 60 и заверил, что их многоквартирный дом спустя 4 года непременно введут в эксплуатацию.

Напомним, дом был давно построен, но с 2014 года его не могут ввести в эксплуатацию по вине застройщика. Строительство велось с рядом нарушений: на сегодняшний день нет заключения стройнадзора и документов для подключения к коммуникациям.

Кроме того, земельный участок под дом изначально был предоставлен для строительства обычного частного домовладения, а не многоквартирного жилого дома.

- Сегодня разбирались с очередным домом, где застройщик подвел горожан – дом построен, люди живут, а компания исчезла. Мы доведем работу застройщика до конца: будут проведены публичные слушания, изменен вид разрешенного использования земельного участка и ЖСК «Геракл» на улице Тарутинская, 60, в течении месяца введут в эксплуатацию, - разъяснил Дмитрий Овсянников.

Также губернатор пообещал, что правительство города поможет жителям создать на прилегающей к дому территории сквер, если этот земельный участок свободен от обременений.

На следующей неделе Дмитрий Овсянников встретится с пайщиками ЖК «Корабел» на улице Артдивизионовская, 50.

Ранее власти Севастополя нашли решение для проблемного ЖК «Престиж». Застройщик должен оперативно сдать документацию в Севстройнадзор и выполнить несколько условий.

По словам Дмитрия Овсянникова, всего в Севастополе 28 проблемных домов. Их можно разделить на несколько категорий – там, где откровенно нарушили нормы градостроительного законодательства, там, где попали в безвыходную ситуацию в силу разного рода причин. И в зависимости от типа проблемы правительство будет принимать соответствующее решение, чтобы помочь жильцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На предприятии "Керчьгортранс" назначили нового директора
90% крымчан рады воссоединению полуострова с Россией
«Слишком дорого. Я возьму просто так?»: В Джанкое задержали покупателя торта, который не хотел платить
Пока мамы не было дома, севастополец насиловал дочку своей сожительницы
В Кировском районе в ДТП пострадали два подростка
В Керчи сбежал 30-летний уголовник с татуировками
Севастополец взял чужие забытые 5000 рублей в банкомате
На «Тавриде» столкнулись два грузовика: Водителя зажало в машине
В Крыму на три часа закрыли пропуск автомобилей через «Джанкой»
Крымчанин подделывал в фотошопе чеки и обманывал интернет-продавцов
За 10 месяцев по Крымскому мосту проехали 4,5 миллиона машин
Житель Симферопольского района хотел незаконно продать самодельный кастет
Крымская прокуратура добилась увольнения экс-полицейского
Арки Крымского моста "раскрасят" в цвета триколора
"Украл" из бюджета 1,4 миллиона: Директора крымского предприятия будут судить
Опоры Крымского моста защитили от возможных диверсий
18 марта все желающие смогут подняться на борт кораблей ЧФ
Больше 11 миллионов на мусор: В Симферополе появятся 126 новых контейнерных площадок
В Севастополе присягнули на верность стране 11 новых граждан России
В Симферополе заменят 500 лифтов
Симферополю нужно 25 новых детсадов, чтобы избавиться от очередей
Погода в Крыму на 14 марта: днем до +13, без осадков
В Симферополе 14 марта отключат свет на 16 улицах и в 4 СТ
Трое в масках ограбили бензоколонку в Севастополе
«Смотри, что творит!»: В Крыму сняли видео о поимке лихача
В Балаклаве перекрыли набережную на время съемок фильма
В Симферополе развешивают триколоры перед празднованием 5-летия Крымской весны