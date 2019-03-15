2019-03-15T14:16:30+03:00
Политика

Володин: Украина обошлась с Крымом непорядочно, пусть возместит убытки!

Спикер Госдумы поручил депутатам просчитать, сколько незалежная должна полуострову за разрушение экономики региона
Анастасия ЖУКОВА
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Володин на заседании в Симферополе. Фото: Госдума РФВолодин на заседании в Симферополе. Фото: Госдума РФ
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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил взыскать с Украины убытки, которые она причинила Крыму за 25 лет "господства".

- Украина обошлась с Крымом очень и очень непорядочно. Были нарушены основополагающие права граждан на образование на своем родном языке, Украина разрушила экономику Крыма и Севастополя - практически аннексия! - возмутился Володин. - В этой связи давайте мы поручим нашим профильным комитетам проанализировать этот вопрос, изучить, просчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет разрушительной политики, которая здесь насаждалась, какие права были нарушены, и через наши парламентские структуры мы обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет.

Депутаты Госдумы и Госсовета Республики Крым поддержали это решение. Вячеслав Володин поручил комитету ГД по экономической политике и народным избранникам из Крыма "заняться этим вопросом, не откладывая". Результаты исследований парламентариев озвучит позднее российская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

- 25 лет Украина никакие вопросы (проблемные, - ред.) не решала, а как только Крым воссоединился (с Россией, - ред.) и состоялся референдум, одним из первых указов нашего президента стали три государственных языка в Крыму - русский, украинский крымскотатарский. Реабилитация репрессированных народов, подъем экономики. И когда кто-то пытается нас учить из Совета Европы, Европарламента - пускай приедут, послушают рядовых граждан, проанализируют ситуацию, что было и что стало с правами, с экономикой. Тогда совесть проснется, - заявил Володин. - [Украинские власти] экономику обескровили, лишили права на свой язык, а теперь Россия виновата! Компенсируйте все, что вы забрали, помогите и поаплодируйте этому решению (крымчан вернуться в Россию, - ред.).

Спикер Госдумы РФ подчеркнул, что позиция РФ в отношении крымского референдума однозначна и неизменна, несмотря на любые голословные обвинения.

- Вещи надо называть своими именами. Крым был российской территорией, есть и будет. Эту тему мы по-другому для себя не мыслим и хотим, чтобы наши коллеги из европейских парламентов понимали, что речь идет о воссоединении народа.

Напомним, в пятницу, 15 марта, в Симферополе прошло совместное заседание Совета Госдумы и Госсовета Республики Крым. Перед заседанием у здания крымского парламента состоялся торжественный митинг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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