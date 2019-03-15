Тысячи крымчан, цветов и флагов: В Симферополе прошел праздничный митинг в честь пятилетия Крымской весны

Крымчане празднуют пятилетку Крымской весны. В марте 2014 года жители сделали свой выбор и стали частью России.

Праздничные мероприятия начались с возложения цветов к памятнику «Народного ополчения всех времен» у Совмина РК.

Цветы возложили к памятнику «Народного ополчения всех времен»Фото: Виталий ПАРУБОВ

Потом тысячи жителей и гостей Симферополя прошли по центральным улицам с флагами и цветами к Госсовету Крыма, где начался торжественный митинг.

Тысячи симферопольцев вышли на шествие и митингФото: Виталий ПАРУБОВ

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что крымчане ни на минуту не сомневались в своем выборе и повторили бы его еще раз, если это было бы необходимо.

- Мы отмечаем первое пятилетие возвращения Крыма в Россию. Мы прошли тяжелый путь, но если бы это было необходимо, повторили бы его еще тысячу раз. Вся страна поддержала нас, - сказал глава Крыма.

С пятилетием возвращения полуострова в Россию с трибуны крымчан поздравил и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, прибывший в Крым вместе с членами фракций: Сергеем Неверовым, Геннадием Зюгановым, Владимиром Жириновским, Сергеем Мироновым.

Сергей Аксенов и Вячеслав Володин поздравили крымчанФото: Виталий ПАРУБОВ

- Пять лет назад вы сделали свой выбор, Крым и Севастополь вернулись в Россию. Это событие наверняка войдет в историю, но мы должны обязательно сохранить его в своей памяти. Если мы будем помнить, что сделал народ Крыма и Севастополя, что вы выдержали, то навсегда сохраним память о тех событиях и не допустим, чтобы наш народ был разъединен, - сказал Володин.

По его словам, пять лет назад Крым объединил и сплотил всю страну, все гражданское общество, стал символом национального единения. Также спикер Госдумы отметил, что за эти годы многое сделано, но снижать темпы и останавливаться на достигнутом нельзя.

С триколором прошло шествие по центральным улицам СимферополяФото: Виталий ПАРУБОВ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский напомнил крымчанам, что уже 27 лет назад говорил о возможном возвращении полуострова:

- 27 лет назад я выступал перед вами и говорил о том, что Крым вернется. Стоят молодые люди, которые еще тогда не родились, возможно, их родители еще не встретились. Но мы уже боролись за то, чтобы Крым стал русским.

Владимир Жириновский напомнил, что говорил о возвращении Крыма еще 27 лет назадФото: Анна САДОВНИКОВА

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил сделать 16 марта национальным праздником и тоже присоединился к поздравлениям коллег.

Симферопольцы собрались у Госсовета КрымаФото: Анна САДОВНИКОВА

Праздничные мероприятия в Симферополе продолжились концертом казачьих коллективов и турниром по рубке шашкой в парке им. Ю. Гагарина. На полуостров прибыли казачьи подразделения из Абхазии и Донецкой народной республики.

Русская красавица радуется празднику Крымской весныФото: Анна САДОВНИКОВА

16, 17 и 18 марта в Крыму продолжат праздновать пятилетие воссоединения полуострова с Россией - на горе Гасфорта в Севастополе запланирован флешмоб и разворачивание самого большого флага России, а в Симферополе пройдет легкоатлетический пробег 18 марта на концерте в столице Крыма выступит группа "Любэ" и рэпер Тимати.

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