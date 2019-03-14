2019-03-14T14:54:32+03:00
Общество

Как в Севастополе на горе Гасфорта отметят Русскую весну: Байк-шоу, рок и спецэффекты

Грандиозная программа начнется 16 марта в 12.00
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Поделиться:
Фото: sev.gov.ruФото: sev.gov.ru
Изменить размер текста:

В Севастополе в честь пятилетия Русской весны на горе Гасфорта пройдет байк-шоу. Праздник устроят 16 марта.

Массовые мероприятия начнутся с авто- и мотопробега. Колона автомобилистов начнет собираться в Симферополе, после чего отправится в Севастополь, где проедет по центральным улицам и финиширует на горе. Сбор участников с 9.30 до 10.00 на площади Ленина. Организаторы просят брать с собой флаги России и Крыма.

В 11.30 на Сапун горе – соединение с авто-мото колонной из Севастополя. Далее, объединенная колонна проедет через город, до пл. Нахимова.

В 12.00 начнутся гулянья на горе Гасфорта. В программе:

- разворачивание самого большого флага России, внесенного в Книгу рекордов России. Гигантский российский триколор уже побывал в Арктике на дрейфующих льдах Северного полюса, на льдах озера Байкал и в небе над Звенигородом. Так же состоится торжественный подъем флага. Это действо будет зрелищным: задействуют альпинистов, парапланы, воздушный вальс, спецэффекты.

- выступление оркестра Крымской филармонии

- выступление звездных гостей: Александра Маршала, Сергея Скачкова (экс-группа «Земляне»), Глеба Корнилова, группы «Декабрь» и других.

В кульминации - праздничная шоу-программа с использованием декораций и движущихся объектов байк-шоу. Также будет работать яркая фотозона.

ВАЖНО

На время автопробега и праздничных мероприятий 16 марта с 11.30 до 19.00 введут ограничения для транспорта.

Вводится ограничение максимальной скорости движения до 50 км/ч на участке автодороги Ялта – Севастополь, км 65+100 – 67+000.

Запрет на остановку и стоянку на участке дороги Ялта – Севастополь, км 65+182 – 65+498 (справа) и км 66+182 – 67+000 (слева).

Также будет действовать временное ограничение движения всех видов автотранспорта на время прохождения транспортной колонны по следующим автомобильным дорогам:

Симферополь – Бахчисарай – Севастополь км 40+650 - 57+309, Севастополь – Инкерман км 0+890 – 23+610, ул. Генерала Мельника, ул. Багрия, ул. Брестская, ул. Героев Севастополя, ул. Вокзальная, ул. Портовая, ул. Троллейбусный спуск, пл. Суворова, ул. Ленина, просп. Нахимова, пл. Лазарева, ул. Большая Морская, пл. Ушакова, ул. Гоголя, просп. Генерала Острякова, Ялта – Севастополь км 65 + 177 – 77+800.

Где еще погулять в Севастополе

18 марта

9.30 -10.00 – Развертывание триколора. Пл. Нахимова

10.00 – 13.00 - Показ вооружения и военной техники. Пл. Нахимова,

10.00 -13.00 - Показ кораблей. Морской вокзал.

Кстати, все желающие смогут посетить корабли Черноморского флота. На причале Морского вокзала расположатся фрегат «Адмирал Макаров», ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», малый ракетный корабль «Вышний Волочек» и два больших десантных корабля «Цезарь Куников» и «Азов».

11.00 -15.00 – Молодежный автопробег. Маршрут: пл. Ушакова – гора Гасфорта – смотровая площадка на трассе Севастополь – Ялта – пл. Ушакова.

17.00 - Концерт. Главными гостями этого вечера станут звезды российской эстрады – Александр Маршал, Стас Пьеха, Вика Цыганова, Юлия Савичева, Ольга Кормухина, Елена Максимова. Музыкальные группы «Город 312», «Земляне», «Градусы» и другие. Пл. Нахимова.

21.00 - Красочный фейерверк над площадью Нахимова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Савичева, Маршал, "Градусы" и автопробег: Как Крым и Севастополь отметят годовщину Крымской весны

"Комсомолка" расскажет, куда пойти и что посмотреть 15-18 марта. Полная программа мероприятий в Симферополе, Севастополе, Ялте, Евпатории и Керчи (подробнее)

В Симферополе на концерте в честь 5-летия Крымской весны выступят "Любэ" и Тимати

Праздничные мероприятия пройдут с 15 по 18 марта [программа]

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Крымская весна: 5 лет в России»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Нет алых роз и траурных лент: Останки героя-морпеха, погибшего в 1942-м под Таганрогом, четвертый год хранятся в гараже
Поисковики и власти никак не могут определиться, где именно следует предать земле прах рядового Рудакова — на малой родине в Ростове-на-Дону или на месте обнаружения
Борец с коррупцией отстаивал закон, а убили его по понятиям
В городе Воскресенске забили до смерти главу местного Центра противодействия коррупции. Журналист «КП» Владимир Ворсобин выехал в Воскресенск. Но то, что он там увидел - поразило его еще больше, чем мысль о коррупционерах-убийцах [видео]
Новости 24
В Кировском районе в ДТП пострадали два подростка
В Керчи сбежал 30-летний уголовник с татуировками
Севастополец взял чужие забытые 5000 рублей в банкомате
На «Тавриде» столкнулись два грузовика: Водителя зажало в машине
В Крыму на три часа закрыли пропуск автомобилей через «Джанкой»
Крымчанин подделывал в фотошопе чеки и обманывал интернет-продавцов
За 10 месяцев по Крымскому мосту проехали 4,5 миллиона машин
Житель Симферопольского района хотел незаконно продать самодельный кастет
Крымская прокуратура добилась увольнения экс-полицейского
Арки Крымского моста "раскрасят" в цвета триколора
"Украл" из бюджета 1,4 миллиона: Директора крымского предприятия будут судить
Опоры Крымского моста защитили от возможных диверсий
18 марта все желающие смогут подняться на борт кораблей ЧФ
Больше 11 миллионов на мусор: В Симферополе появятся 126 новых контейнерных площадок
В Севастополе присягнули на верность стране 11 новых граждан России
В Симферополе заменят 500 лифтов
Симферополю нужно 25 новых детсадов, чтобы избавиться от очередей
Погода в Крыму на 14 марта: днем до +13, без осадков
В Симферополе 14 марта отключат свет на 16 улицах и в 4 СТ
Трое в масках ограбили бензоколонку в Севастополе
«Смотри, что творит!»: В Крыму сняли видео о поимке лихача
В Балаклаве перекрыли набережную на время съемок фильма
В Симферополе развешивают триколоры перед празднованием 5-летия Крымской весны