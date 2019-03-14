Как в Севастополе на горе Гасфорта отметят Русскую весну: Байк-шоу, рок и спецэффекты

В Севастополе в честь пятилетия Русской весны на горе Гасфорта пройдет байк-шоу. Праздник устроят 16 марта.

Массовые мероприятия начнутся с авто- и мотопробега. Колона автомобилистов начнет собираться в Симферополе, после чего отправится в Севастополь, где проедет по центральным улицам и финиширует на горе. Сбор участников с 9.30 до 10.00 на площади Ленина. Организаторы просят брать с собой флаги России и Крыма.

В 11.30 на Сапун горе – соединение с авто-мото колонной из Севастополя. Далее, объединенная колонна проедет через город, до пл. Нахимова.

В 12.00 начнутся гулянья на горе Гасфорта. В программе:

- разворачивание самого большого флага России, внесенного в Книгу рекордов России. Гигантский российский триколор уже побывал в Арктике на дрейфующих льдах Северного полюса, на льдах озера Байкал и в небе над Звенигородом. Так же состоится торжественный подъем флага. Это действо будет зрелищным: задействуют альпинистов, парапланы, воздушный вальс, спецэффекты.

- выступление оркестра Крымской филармонии

- выступление звездных гостей: Александра Маршала, Сергея Скачкова (экс-группа «Земляне»), Глеба Корнилова, группы «Декабрь» и других.

В кульминации - праздничная шоу-программа с использованием декораций и движущихся объектов байк-шоу. Также будет работать яркая фотозона.

ВАЖНО

На время автопробега и праздничных мероприятий 16 марта с 11.30 до 19.00 введут ограничения для транспорта.

Вводится ограничение максимальной скорости движения до 50 км/ч на участке автодороги Ялта – Севастополь, км 65+100 – 67+000.

Запрет на остановку и стоянку на участке дороги Ялта – Севастополь, км 65+182 – 65+498 (справа) и км 66+182 – 67+000 (слева).

Также будет действовать временное ограничение движения всех видов автотранспорта на время прохождения транспортной колонны по следующим автомобильным дорогам:

Симферополь – Бахчисарай – Севастополь км 40+650 - 57+309, Севастополь – Инкерман км 0+890 – 23+610, ул. Генерала Мельника, ул. Багрия, ул. Брестская, ул. Героев Севастополя, ул. Вокзальная, ул. Портовая, ул. Троллейбусный спуск, пл. Суворова, ул. Ленина, просп. Нахимова, пл. Лазарева, ул. Большая Морская, пл. Ушакова, ул. Гоголя, просп. Генерала Острякова, Ялта – Севастополь км 65 + 177 – 77+800.

Где еще погулять в Севастополе

18 марта

9.30 -10.00 – Развертывание триколора. Пл. Нахимова

10.00 – 13.00 - Показ вооружения и военной техники. Пл. Нахимова,

10.00 -13.00 - Показ кораблей. Морской вокзал.

Кстати, все желающие смогут посетить корабли Черноморского флота. На причале Морского вокзала расположатся фрегат «Адмирал Макаров», ракетный корабль на воздушной подушке «Самум», малый ракетный корабль «Вышний Волочек» и два больших десантных корабля «Цезарь Куников» и «Азов».

11.00 -15.00 – Молодежный автопробег. Маршрут: пл. Ушакова – гора Гасфорта – смотровая площадка на трассе Севастополь – Ялта – пл. Ушакова.

17.00 - Концерт. Главными гостями этого вечера станут звезды российской эстрады – Александр Маршал, Стас Пьеха, Вика Цыганова, Юлия Савичева, Ольга Кормухина, Елена Максимова. Музыкальные группы «Город 312», «Земляне», «Градусы» и другие. Пл. Нахимова.

21.00 - Красочный фейерверк над площадью Нахимова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Савичева, Маршал, "Градусы" и автопробег: Как Крым и Севастополь отметят годовщину Крымской весны

"Комсомолка" расскажет, куда пойти и что посмотреть 15-18 марта. Полная программа мероприятий в Симферополе, Севастополе, Ялте, Евпатории и Керчи (подробнее)

В Симферополе на концерте в честь 5-летия Крымской весны выступят "Любэ" и Тимати

Праздничные мероприятия пройдут с 15 по 18 марта [программа]