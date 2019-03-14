В Симферополе на концерте в честь 5-летия Крымской весны выступят "Любэ" и Тимати
15 марта
9.25 - Церемония возложения цветов к памятнику «Народному ополчению всех времен» у Совмина РК.
9.35 - Шествие с участием властей Крым по центральным улицам. Старт: от пересечения улиц Гоголя и Кирова.
10.00 – Митинг-концерт. Площадь у здания Госсовета РК.
10.30 – Молебен в Александро-Невском соборе с участием кубанских и крымских казаков.
11.00 – Концерт казачьих коллективов, турнир по рубке шашкой, угощение традиционными казачьими блюдами. Парк им. Ю. Гагарина.
11.00 – 16.00 - Торжественный смотр юнармейских отрядов и кадетских классов Республики Крым «Клятва России». Главный корпус Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского.
16 марта
8.30 – сбор участников авто-мотопробега, который пройдет по маршруту Симферополь-Севастополь-гора Гасфорта, где состоятся флешмоб и торжественный подъем флага на самую высокую точку в городе-герое. Там же пройдет концертная программа с участием групп «Маршал», «Земляне», «Декабрь», также будет организована полевая кухня.
В честь праздника крымчане будут отдыхать 3 дня подряд.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
17 марта
Легкоатлетический пробег
9.30 – 11.30 – регистрация участников легкоатлетического пробега. В нем могут принять участие все горожане при наличии медицинской справки.
12.00 – старт. Взрослые пробегут дистанцию на 4, 2 километра, дети - 1,4 километра.
Маршрут движения: пр. Кирова (пл. Ленина) - ул. Самокиша - ул. Севастопольской - пр. Кирова. Финиш на пл. Ленина.
Велопробег
10.00 – 10.45 – регистрация участников велопробег. Поучаствовать в нем могут взрослые и дети от 2005 года рождения и старше.
11.00 – старт. Маршрут движения: пр. Кирова (пл. Ленина) далее по ул. Самокиша - ул. Севастопольской - пр. Кирова и финиш на пл. Ленина. Участники проедут 5 таких кругов.
18 марта
10.00 – 13.00 – Ремесленная ярмарка, мастер-классы, показательные выступления спортсменов, спортивные турниры. Также будет работать детская развлекательно-познавательная зона и площадка для сдачи норм ГТО. Площадь им. В.И. Ленина.
18.00 – 22.00 – концерт с участием российских исполнителей. Выступят Тимати, Денис Майданов, хор Турецкого, группа «Любэ». Завертится праздник фейерверком. Площадь им. В.И. Ленина.
Планировалось также выступление Шуфутинского, но его отменили.
Завершатся гуляния фейерверком.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
А В ЭТО ВРЕМЯ
Где ограничат движение
15 марта с 08.00 до 10.00
Закроют для проезда пр. Кирова (на участке от ул. Гоголя до пл. Советской), ул. Севастопольская (на участке от перекрестка улиц Севастопольской и Чехова до пересечения улиц Севастопольской и пр. Кирова), ул. Чехова и Сергеева-Ценского.
Запрещена парковка на участках улиц, прилегающих к месту проведения праздничных мероприятия.
Общественный транспорт ходит по улицам Киевская, Шмидта, Пролетарская, Кавказская, Караимская.
16 марта с 7.00 до 11.00
Ограничено движение на проспекте Кирова, на участке от площади Амет-Хана Султана до площади Советской, по улице Севастопольской, на участке от улицы Козлова до проспекта Кирова.
17 марта с 9.30 до 14.00
Запрещены проезд и парковка на проспекте Кирова (участок от площади Амет-Хана Султана до площади Советской), улице Севастопольской (участок от улицы Козлова до проспекта Кирова), улице Чехова(участок от улицы Севастопольская до улицы Караимская).
Транспорт в Симферополе пока что будет ходить в объезд.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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ИСТОЧНИК KP.RU
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