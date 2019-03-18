Мама первого ребенка Крымской весны: "Боялись, что роддом захватят украинские силовики"

ВРАЧИ ПРЕДУПРЕДИЛИ: УКРАИНСКИЕ СИЛОВИКИ МОГУТ ЗАХВАТИТЬ РОДДОМ

Март 2014-го. Пока на Украине в разгаре Евромайдан, а в Крыму полным ходом идут митинги, создаются блокпосты, улицы защищают вежливые люди, Анна и Владимир Бельмас готовятся к главному событию в жизни - появлению дочери.

Оба трудятся в строительной фирме, 30-летняя Анна - бухгалтер, 22-летний Владимир - кладовщик. На работе и познакомились - полюбили друг друга с первого взгляда. И вскоре стали ждать пополнение.

- Приходило время рожать. А в это время в Симферополе как раз митинги около Верховного Совета Крыма. Я очень переживала, старалась не появляться на улице, особенно в центре города, - рассказывает Анна.

16 марта, в день референдума, когда Крым решал, с кем быть, муж отвез ее в больницу - сроки уже совсем поджимали.

- Врачи нас сразу предупредили - обстановка неспокойная, украинские силовики могут захватить роддом. Сказали, чтоб мы все свои вещи держали наготове, и, ежели чего, хватать детей, и готовились к эвакуации. Очень страшно было, - с дрожью вспоминает Анна.

Все это время Володя, муж, был рядом. А 17 марта у Анны начались схватки и все мысли были об одном - чтобы Леночка поскорее родилась.

Только спустя сутки - рано утром 18 марта дочь издала первый крик. Лена стала первым ребенком, который появился на свет в день вступления Крыма в Россию. Именно в этот день в Кремле был подписан договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ.

Первым с рождением дочери ее поздравил муж - все это время он не отходил от нее ни на шаг. Он плакал от счастья.

- Только ближе к вечеру врачи сказали, что мы перешли в Россию, и тогда мы уже успокоились. Всей палатой кричали «ура»! Радовались, что наши дети родились в России, - рассказывает Анна.

«ДОЧКА - ЕЩЕ УКРАИНКА, А МЫ УЖЕ РОССИЯНЕ»

Радовались, как оказалось, рановато. Получили свидетельство о рождении и ахнули: в документе значилось, что дочь - гражданка Украины.

- Тогда издали закон, по которому все дети, родившиеся до 18 марта 2014 года, считаются гражданами Украины, а те, что появились на свет после - гражданами России. А вот про 18 марта не было ни слова, вот и записали Леночку в документ как украинку.

Лена - очень активная девочка. Любит детские площадки и велосипед. Фото: семейный архив

Родителям пришлось обивать пороги чиновников - только через три месяца свидетельство переделали и написали, что их дочь - россиянка.

- Представляете, какое-то время дочка была еще украинка, а мы уже россияне. Ведь мы с мужем к тому времени уже получили паспорта РФ, - смеется она. - А как дочери переделали свидетельство - так сразу почувствовали себя по-настоящему в родной гавани и полной безопасности.

УЖЕ ЕСТЬ «ЖЕНИХ»

Сейчас, в эти дни, на полуострове подводят итоги пятилетки, а девочка Лена учится читать и собирает пазлы.

Семья переехала в приморский Судак. О Леночке Бельмас знают все горожане, ведь сюжеты о ребенке Крымской весны часто мелькают в СМИ в очередную годовщину праздника, а еще про Лену пишут много статей.

Девочка уже увидела Крымский мост, пока только издалека. Фото: семейный архив

- Однажды Леночка сказала журналистам «я - звезда, потому что про меня много пишут». Я ведь собираю про нее все статьи и сюжеты, даже ссылки в интернете, - рассказывает мама девочки Анна.

Дочь на радость семье растет активная - любит бегать, ездить на велосипеде и самокате, много разговаривает.

Сейчас Лена ходит в детсад. Там у нее есть две подруги и даже «жених».

- Мальчик Ваня ходит с ней в одну группу. Воспитательница открыла мне секрет, что перед сном в обед он обязательно ее укрывает, целует в лобик и говорит: «Леночка, приятных снов». А на 8 марта подарил сердечко, сам сделал, - улыбается мама.

Папа Владимир - лучший друг

Лена очень любит собирать пазлы, вырезать аппликации, смотреть мультфильмы и слушать сказки.

- Ей нравится советский мультфильм «Ну, погоди», а самый любимый - «Маша и Медведь». Еще смотрит «Гадкий утенок», но в самом конце обычно плачет, очень эмоциональная девочка. На ночь слушает «Бременских музыкантов».

Постепенно «дитя референдума» осваивает буквы и цифры.

- Она такая непоседа, учимся только по 15 минут в день примерно, читать пока не умеем.

Любимая игрушка Лены - пупс, которого подарила бабушка, когда ей исполнилось четыре года.

- Дочь его называет «братик». Она его возит в коляске, одевает, - говорит мама девочки.

Второго ребенка заводить семья пока не планирует.

- Леночка нам очень тяжело досталась - родилась почти 5 килограммов, воспоминания о родах все еще свежие, все помню, как вчера.

«У ДОЧКИ КОРОННАЯ ФРАЗА «ПАПА-ГЕРОЙ»

Лена очень гордится папой Владимиром.

- У папы есть медаль «За мужество», прошлым летом он работал на берегу на катерах, в сильный шторм вытащил из воды ребенка. И если у Лены спрашивают, где работает мама, она отвечает «за компьютером», а папа - «он у меня герой». Это ее коронная фраза, - говорит Анна.

Девочке пока не рассказывают о событиях, которые произошли в марте 2014 года, но она точно знает, что живет в России.

Лена с родителями сейчас живет в Судаке. Фото: семейный архив

- Я думаю, расскажу Лене, как Крым вошел в состав России, когда она уже пойдет в школу. Думаю, чуть позже ей это будет интересно, а 18 марта устроим настоящий праздник. Утром пойдем на демонстрацию у нас в Судаке, сфотографируемся с триколором, а к обеду к нам приедут родственники, целых 20 человек ждем, - делится Анна Бельмас.

На день рождения маленькая непоседа заказала роликовые коньки.

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