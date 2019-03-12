Мальчик, ставший символом Крымской весны, играет на фортепиано и хочет стать программистом

«Нет поблажек ни в школе, ни дома»

Балаклава на лице - лишь глаза сверкают в прорези, полевая камуфляжная форма без знаков отличия, автомат на плече, а в руках - рыжий кот. «Держи!» - и военный протягивает хвостатого бродягу мальчишке. Именно такой образ вежливого человека вошел в историю, благодаря снимку, сделанному фотографом Александром Рюминым.

Кто этот мальчуган, никто не знал, пока «Комсомолка» не разыскала его в прошлом году в одной из симферопольских школ.

Женя Проскурня тогда рассказывал нам, как в тот мартовский день он несся по улице - опаздывал на танцевальный кружок по брейк-дансу. Рядом с воинской частью, чуть сбавил темп: там стояли люди в камуфляжной форме с автоматами на плечах. Стало немножко страшновато. А Женя хоть и учился тогда всего лишь в четвертом классе, но понимал, что на полуострове разворачиваются нешуточные события.

- Меня к себе подозвал один из «вежливых людей: «Мальчик, кот нужен? Голос у солдата добрый, спокойный, я и бояться сразу перестал, - припоминает школьник.

Крымская весна - это "вежливые люди", коты и юное поколение.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Рыжий перекочевал в руки ребенка, но тут же начал царапаться, видимо, не желал идти на урок хореографии, и пришлось метров через пятьдесят, отпустить его на волю.

Больше кота и вежливого человека школьник не видел. Хотя может и встречал, но разве узнаешь: котов бездомных апельсиновой раскраски много, а балаклавы делают всех «вежливых людей» одинаковыми. Да и вообще, если бы не снимок, он бы уже и забыл об этом дне.

- Я не заметил фотографа, не слышал и щелчка камеры - даже и не подозревал, что меня снимают, просто случайно попал в кадр, - говорит Женя.

Снимок через несколько дней заполонил просторы интернета. Появились мемы - добрые и злые. Изображения наносили на магнитики, майки и чашки. Потом и скульпторы взялись за дело.

Женю на улицах не узнают - за пять лет он сильно вырос.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Однако на жизнь Жени всемирная известность повлияла мало - нет скидок ни в школе, ни дома. Да и парнишке не нужны поблажки: учится хорошо. О том, что именно он - герой всемирно известного снимка, знали, в основном, только родные и знакомые, пока мы его не нашли прошлым летом.

Как сейчас живет мальчик-весна? Спустя пять лет после Крымской весны?

«Мечтаю свое слово сказать в науке»

- Большой совсем стал, - улыбается Женя. - Учусь в девятом классе. Угораздило «трояк» по пению в первой четверти схлопотать. Зато я в рядах знатоков математики, химии и физики. Мама - заслуженный учитель, преподает информатику, вот и тренирует, натаскивает нас, учеников.

Времени катастрофически не хватает, и Евгению пришлось выбирать между танцами и единоборствами - победило ушу, которое посещает с 4 лет.

Он в этом году оканчивает музыкальную школу по классу фортепиано, но зато поступил в заочную физико-техническую школу при МФТИ (Московский физико-технический институт. - Ред.)

Евгений много занимается и хорошо учится.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Иногда до часа ночи задания делаю, они же интереснее, чем в учебниках, а утром в школу нужно - голову от подушки оторвать не могу. Так и прихожу на уроки с квадратными глазами, - признается девятиклассник.

Весенние каникулы проведет в Москве - в школе при МГУ (Специализированный учебно-научный центр - школа им. Колмогорова. - Ред).

Первый раз в столичном вузе он побывал летом - занимался своими любимыми предметами - информатикой, физикой, химией.

Крымчан там любят, все-таки полуостров совсем недавно стал Россией.

Нашелся в одной из аудиторий и плакат с историческим снимком.

- Мне одногруппники говорят: «О, да ты похож на этого мальчика!» Я им: «Так это я». Они не поверили, засомневались. Мне пришлось полезть в интернет. Привел весомый аргумент в доказательство - статью на сайте «Комсомольская правда - Крым». Они, конечно, удивились, но и только. Я же не революцию устроил, не с броневика речь читал, - девятиклассник напрочь отметает все подозрения на звездную болезнь.

И строит планы на ближайшее будущее. Во-первых, подрасти - пока на физкультуре Женя третий с края. Во-вторых, через два года поступить в МФТИ (Московский физико-технический институт. - Ред), несмотря на то что там очень высокий проходной балл.

А что потом?

- На открытия мирового масштаба пока не замахиваюсь, я же не гений. Но есть задачи, которые могу и хочу решать. Мечтаю сказать свое слово в науке. Еще собираюсь побывать в разных странах, но жить хочу в России - это моя страна.

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