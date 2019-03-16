Власти Крыма: Экономика полуострова потеряла миллиарды долларов в украинский период

Убытки и упущенная прибыль для экономики Крыма за время пребывания полуострова в составе Украины исчисляется миллиардами долларов, считает депутат Государственного совета Крыма Владислав Ганжара.

Напомним, накануне спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил взыскать с Украины убытки, которые она причинила Крыму за 25 лет "господства".

- Суть этой компенсации оправдана, ведь Крым пострадал за эти годы. Полуостров терял очень много, потому что коррумпированность украинского режима была очень высокой. Можно только посчитать сколько участков ценнейшей крымской земли было изъято в пользу украинских олигархов и политиков абсолютно незаконным образом. Сколько промышленных предприятий в Крыму были разворованы, а позже приватизированы - все эти формы приватизации также имели незаконную составляющую, - рассказал КП-Крым Владислав Ганжара.

По мнению депутата, получить от официального Киева какие-то компенсации вряд ли удастся, «потому что сегодня это государство не способно обеспечить даже собственное население хотя бы минимальными благами».

При этом только за 5 лет российского статуса полуострова в Крым были вложены колоссальные средства.

- За последние 5 лет Крым получил от Российской Федерации только по ФЦП сумму, эквивалентную на момент принятия программы более 14 млрд долларов, это не считая дотаций и инвестиций, - подчеркнул Вячеслав Ганжара.

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