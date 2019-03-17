Велосипедисты и легкоатлеты заполонили улицы Симферополя

В фирменных футболках с российской символикой симферопольские велосипедисты и легкоатлеты собрались на главной площади Симферополя 17 марта, чтобы принять участие в пробеге.

Напомним, как писала «Комсомольская правда – Крым» ранее, сотня велосипедистов проехала по центральным улицам города. Вместе с ними участие принимали легкоатлеты, пробежав дистанцию в 4,2 километра.

Мероприятие прошло в рамках праздничной программы, посвященной 5-летию со дня присоединения Крыма и Севастополя к России.

Участие в забеге принимала также новый министр спорта Крыма Ольга Торубарова.

Как это было предлагаем посмотреть в нашем фоторепортаже.

Сбор участников начался с самого утраФото: Виталий ПАРУБОВ

Принять участие в велопробеге могли все желающиеФото: Виталий ПАРУБОВ

Велосипедистов подбадривала музыка на площадиФото: Виталий ПАРУБОВ

Самые маленькие могли присоединиться к пробегу с родителямиФото: Виталий ПАРУБОВ

Сотня спортсменов проехала по СимферополюФото: Виталий ПАРУБОВ

Легкоатлеты пробежали дистанцию в 4,2 километраФото: Виталий ПАРУБОВ

Несмотря на пасмурную погоду было жаркоФото: Виталий ПАРУБОВ

Участие в забеге принимал и стар, и малФото: Виталий ПАРУБОВ