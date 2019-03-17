2019-03-17T15:17:11+03:00
Общество

Велосипедисты и легкоатлеты заполонили улицы Симферополя

Спортивное мероприятие прошло в честь Русской весны (фото)
Лера ВОЛЬНАЯ
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На участниках были футболки с российской символикойНа участниках были футболки с российской символикойФото: Виталий ПАРУБОВ
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В фирменных футболках с российской символикой симферопольские велосипедисты и легкоатлеты собрались на главной площади Симферополя 17 марта, чтобы принять участие в пробеге.

Напомним, как писала «Комсомольская правда – Крым» ранее, сотня велосипедистов проехала по центральным улицам города. Вместе с ними участие принимали легкоатлеты, пробежав дистанцию в 4,2 километра.

Мероприятие прошло в рамках праздничной программы, посвященной 5-летию со дня присоединения Крыма и Севастополя к России.

Участие в забеге принимала также новый министр спорта Крыма Ольга Торубарова.

Как это было предлагаем посмотреть в нашем фоторепортаже.

Сбор участников начался с самого утра Фото: Виталий ПАРУБОВ

Сбор участников начался с самого утраФото: Виталий ПАРУБОВ

Принять участие в велопробеге могли все желающие Фото: Виталий ПАРУБОВ

Принять участие в велопробеге могли все желающиеФото: Виталий ПАРУБОВ

Велосипедистов подбадривала музыка на площади Фото: Виталий ПАРУБОВ

Велосипедистов подбадривала музыка на площадиФото: Виталий ПАРУБОВ

Самые маленькие могли присоединиться к пробегу с родителями Фото: Виталий ПАРУБОВ

Самые маленькие могли присоединиться к пробегу с родителямиФото: Виталий ПАРУБОВ

Сотня спортсменов проехала по Симферополю Фото: Виталий ПАРУБОВ

Сотня спортсменов проехала по СимферополюФото: Виталий ПАРУБОВ

Легкоатлеты пробежали дистанцию в 4,2 километра Фото: Виталий ПАРУБОВ

Легкоатлеты пробежали дистанцию в 4,2 километраФото: Виталий ПАРУБОВ

Несмотря на пасмурную погоду было жарко Фото: Виталий ПАРУБОВ

Несмотря на пасмурную погоду было жаркоФото: Виталий ПАРУБОВ

Участие в забеге принимал и стар, и мал Фото: Виталий ПАРУБОВ

Участие в забеге принимал и стар, и малФото: Виталий ПАРУБОВ

Министр спорта Крыма тоже участвовала в забеге Фото: Виталий ПАРУБОВ

Министр спорта Крыма тоже участвовала в забегеФото: Виталий ПАРУБОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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