Велосипедисты и легкоатлеты заполонили улицы Симферополя
В фирменных футболках с российской символикой симферопольские велосипедисты и легкоатлеты собрались на главной площади Симферополя 17 марта, чтобы принять участие в пробеге.
Напомним, как писала «Комсомольская правда – Крым» ранее, сотня велосипедистов проехала по центральным улицам города. Вместе с ними участие принимали легкоатлеты, пробежав дистанцию в 4,2 километра.
Мероприятие прошло в рамках праздничной программы, посвященной 5-летию со дня присоединения Крыма и Севастополя к России.
Участие в забеге принимала также новый министр спорта Крыма Ольга Торубарова.
Как это было предлагаем посмотреть в нашем фоторепортаже.
Сбор участников начался с самого утраФото: Виталий ПАРУБОВ
Принять участие в велопробеге могли все желающиеФото: Виталий ПАРУБОВ
Велосипедистов подбадривала музыка на площадиФото: Виталий ПАРУБОВ
Самые маленькие могли присоединиться к пробегу с родителямиФото: Виталий ПАРУБОВ
Сотня спортсменов проехала по СимферополюФото: Виталий ПАРУБОВ
Легкоатлеты пробежали дистанцию в 4,2 километраФото: Виталий ПАРУБОВ
Несмотря на пасмурную погоду было жаркоФото: Виталий ПАРУБОВ
Участие в забеге принимал и стар, и малФото: Виталий ПАРУБОВ
Министр спорта Крыма тоже участвовала в забегеФото: Виталий ПАРУБОВ
ИСТОЧНИК KP.RU
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