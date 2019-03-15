"Любо казакам!": В Симферополе прошел турнир по рубке шашкой

Вжик, вжик, вжик! Казак трижды рубит шашкой хворостину - и войлочная шапка, надетая на нее сверху, с каждым разом все опускается ниже и ниже.

- Любо, любо! Молодец! – шумят болельщики.

Рубка шашкой в Симферополе: Нужно срубит лозину так, чтобы шапка с нее не сразу упала. .Такое упражнение требует виртуозного владения оружием и многочасовых тренировок.

Со стороны действо очень похоже на фокус: по идее, головной убор должен от первого же удара отлететь в сторону, но дело мастера боится!

- Лозина высотой 1,4 метра подрубается так, чтобы шапка села на оставшуюся часть, - рассказал «Комсомольской правде - Крым» Николай Попков, казак Алуштинского общества. – Чем больше, тем лучше.

Рекордсмены умудряются раз по пять-шесть махнуть холодным оружием.

Соревнование проходило в парке имени Гагарина. Турнир приурочили к 5-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федерацией. Мастерство показывали не только крымские казаки: на состязания съехались гости из Краснодара, Ростова и Смоленска.

Сначала все, как полагается, прочли "Отче наш", а затем взялись за шашки.

Турнир начался с молитвы "Отче наш..."Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Рубили не только хворостины. Подвешивали на веревке 1,5 литровую пластиковую бутылку с водой. Она себе висит-качается, а участнику необходимо порубить бутылку - чем тоньше, тем лучше.

- После первого удара с нее выливается вода, то работать с ней шашкой становиться очень тяжело, - отметил крымский казак Николай Попков.

Рубка шашкой в Симферополе:Кто мельче "нашинкует" пластиковую бутылку с водой.В Гагаринском парке казаки соревнуются в умении владеть холодным оружием.

По его словам, самые умелые умудряются «раскрошить» пластик на восемь частей.

На турнир приехали казаки полуострова и материка.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Нашлось в парке и место для праздничного концерта. Статные казаки-артисты нарасхват у прекрасной половины человечества. Слабый пол был не прочь сфотографироваться с колоритными и мужественными красавцами, которые и петь умеют, и шашку в руках уверенно держат.

Фото на память со статным мужчиной.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

В центральном парке Симферополя витали приятные ароматы вкусных блюд. Повара угощали гостей!

В парке много желающих померить настоящий казацкий головной убор.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Работали и торговые ряды, где продавали настоящие казачьи нагайки, папахи и кубанки, а еще - сабли и шашки. На прилавках - не только холодное оружие для взрослых, из металла, но и для детей - игрушечные сабельки из дерева. Боевой казачий дух положено воспитывать с пеленок!

Триколор - главный символ праздника.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

И очень много-много российских флагов: в руках, на голове и просто на воздушных шарах.