15 лучших фото автомотопробега в Севастополе в честь Русской весны
5-летие Русской весны в Севастополе отметили грандиозным автомотопробегом, который стартовал с площади Ленина в Симферополе, а затем соединился со второй частью колонны у Сапун-горы. Участники проехали через Севастополь на площадку у горы Гасфорта.
Колонна растянулась на несколько километровФото: Анна САДОВНИКОВА
Корреспонденты «Комсомольской правды - Крым» проехали вторым номером в колоне, и ощутили мощь мероприятия на себе.
Фотограф "КП" проехала в колонне с мотоциклистами. Фото: Валерий БеспалькоФото: публикации Герой
По ветру развивались российские флагиФото: Анна САДОВНИКОВА
В пробеге приняли участие ополченцы, участники событий февраля - марта 2014, члены мотоклуба «Ночные Волки» и мотоциклисты из разных регионов России и из-за рубежа, а также официальные лица.
На дороге ощущалась мощнейшая энергетикаФото: Анна САДОВНИКОВА
Эффектно мотоциклисты проехали через ворота городаФото: Анна САДОВНИКОВА
Колонну из 2000 мотоциклов и 3000 автомобилей, растянувшуюся на несколько километров, радостно встречали жители, вышедшие на улицы специально, чтобы поприветствовать участников пробега.
Жители Севастополя радостно встречали учстников мотопробегаФото: Анна САДОВНИКОВА
16 марта повсюду мелькали российские флагиФото: Анна САДОВНИКОВА
Люди заранее приготовили плакатыФото: Анна САДОВНИКОВА
От Сапун-горы колонну возглавил вместе с лидером клуба Александром Хирургом герой России, полпред президента СКФО Александр Матовников.
Колонна состояла из 2 тысяч мотоцикловФото: Анна САДОВНИКОВА
На горе Гасфорта состоялась масштабная праздничная программа, которая началась с развертывания самого большого флага России, внесенного в книгу рекордов России.
Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил собравшихся с 5-летием воссоединения Крыма с Россией.
Тысячи людей собрались на площадке у горы ГасфортаФото: Анна САДОВНИКОВА
- Мечта исполнилась, счастье, что пришлось участвовать в таком мероприятии. Сделано очень много, но мы в самом начале пути, и восстановить то что уничтожалось 25 лет так быстро, наверное, невозможно, но, тем не менее, преобразования заметны, они налицо и никто не может сказать, даже наши оппоненты что за это время ничего не было сделано, - сообщил Сергей Аксенов.
Праздничные мероприятия прошли на площадке горы ГасфортаФото: Анна САДОВНИКОВА
Перед зрителями на Гасфорта выступил Александр Маршал. Желающие также смогли отведать кашу, приготовленную на полевой кухне.
Перед зрителями выступил Александр МаршалФото: Анна САДОВНИКОВА
Была организована выставка, посвященная событиям русской весны.
Лики святых были обращены к сценеФото: Анна САДОВНИКОВА
Все активные участники Русской Весны награждены медалями 5 лет "Защитникам Крыма и Севастополя от ветеранов спецслужб России".
В честь Крымской весны организовали тематическую выставкуФото: Анна САДОВНИКОВА
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ИСТОЧНИК KP.RU
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