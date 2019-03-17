15 лучших фото автомотопробега в Севастополе в честь Русской весны

5-летие Русской весны в Севастополе отметили грандиозным автомотопробегом, который стартовал с площади Ленина в Симферополе, а затем соединился со второй частью колонны у Сапун-горы. Участники проехали через Севастополь на площадку у горы Гасфорта.

Колонна растянулась на несколько километровФото: Анна САДОВНИКОВА

Корреспонденты «Комсомольской правды - Крым» проехали вторым номером в колоне, и ощутили мощь мероприятия на себе.

Фотограф "КП" проехала в колонне с мотоциклистами. Фото: Валерий БеспалькоФото: публикации Герой

По ветру развивались российские флагиФото: Анна САДОВНИКОВА

В пробеге приняли участие ополченцы, участники событий февраля - марта 2014, члены мотоклуба «Ночные Волки» и мотоциклисты из разных регионов России и из-за рубежа, а также официальные лица.

На дороге ощущалась мощнейшая энергетикаФото: Анна САДОВНИКОВА

Эффектно мотоциклисты проехали через ворота городаФото: Анна САДОВНИКОВА

Колонну из 2000 мотоциклов и 3000 автомобилей, растянувшуюся на несколько километров, радостно встречали жители, вышедшие на улицы специально, чтобы поприветствовать участников пробега.

Жители Севастополя радостно встречали учстников мотопробегаФото: Анна САДОВНИКОВА

16 марта повсюду мелькали российские флагиФото: Анна САДОВНИКОВА

Люди заранее приготовили плакатыФото: Анна САДОВНИКОВА

От Сапун-горы колонну возглавил вместе с лидером клуба Александром Хирургом герой России, полпред президента СКФО Александр Матовников.

Колонна состояла из 2 тысяч мотоцикловФото: Анна САДОВНИКОВА

На горе Гасфорта состоялась масштабная праздничная программа, которая началась с развертывания самого большого флага России, внесенного в книгу рекордов России.

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил собравшихся с 5-летием воссоединения Крыма с Россией.

Тысячи людей собрались на площадке у горы ГасфортаФото: Анна САДОВНИКОВА

- Мечта исполнилась, счастье, что пришлось участвовать в таком мероприятии. Сделано очень много, но мы в самом начале пути, и восстановить то что уничтожалось 25 лет так быстро, наверное, невозможно, но, тем не менее, преобразования заметны, они налицо и никто не может сказать, даже наши оппоненты что за это время ничего не было сделано, - сообщил Сергей Аксенов.

Праздничные мероприятия прошли на площадке горы ГасфортаФото: Анна САДОВНИКОВА

Перед зрителями на Гасфорта выступил Александр Маршал. Желающие также смогли отведать кашу, приготовленную на полевой кухне.

Перед зрителями выступил Александр МаршалФото: Анна САДОВНИКОВА

Была организована выставка, посвященная событиям русской весны.

Лики святых были обращены к сценеФото: Анна САДОВНИКОВА

Все активные участники Русской Весны награждены медалями 5 лет "Защитникам Крыма и Севастополя от ветеранов спецслужб России".

В честь Крымской весны организовали тематическую выставкуФото: Анна САДОВНИКОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Севастополе на празднике в честь Крымской весны развернули гигантский триколор

Этот флаг - самый большой из существующих (подробнее)