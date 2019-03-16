В Севастополе на празднике в честь Крымской весны развернули гигантский триколор
У горы Гасфорта под Севастополем во время массовых гуляний, посвященных празднованию 5-й годовщины исторического референдума, развернули огромный триколор.
По словам лидера клуба "Ночные волки" Александра "Хирурга" Залдостанова, этот флаг - самый большой из существующих.
У Гасфорты в Севастополе развернули флаг России.На горе Гасфорта в Севастополе развернули самый большой в России государственный флаг площадью 1423 квадратных метра. Акция посвящена 5-летию вхождения Крыма и Севастополя в Россию. Ранее триколор был развернут Арктике, на Байкале, в Звенигороде.
- Он символизирует русское будущее, - уверен Хирург.
Флаг держали десятки людейФото: Анна САДОВНИКОВА
Площадь полотнища - 1423 квадратных метра. Его уже разворачивали на Байкале, в Арктике, Звенигороде.
На празднике в честь воссоединения Крыма с Россией выступили Александр Маршал, группа "Земляне".
Полотнище действительно огромное!Фото: Анна САДОВНИКОВА
В народных гуляниях приняли участие сотни людей, обочина трассы, ведущей к горе Гасфорта, была полностью занята припаркованными автомобилями.
Люди толпились, чтобы быть поближе к действуФото: Анна САДОВНИКОВА
Напомним, в Севастополь из Симферополя перед праздничной программой приехали участники авто- и мотопробега, который стартовал утром на центральной площади Крымской столицы.
Жители полуострова в течение 4 дней отмечают пятую годовщину Крымской весны. Полную программу празднования читайте на сайте КП-Крым.
В 2014 году 16 марта состоялся референдум о судьбе региона, и народ Крыма почти единогласно решил воссоединиться с Россией. 18 марта президент Владимир Путин издал Указ о принятии в состав РФ двух новых субъектов - Республики Крым и города Севастополя.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ялта отмечает Крымскую весну
На набережной города состоялись праздничное шествие и флэшмоб (подробнее)
Пятилетие Крымской весны байкеры отмечают пробегом
16 марта они вышли на маршрут «Симферополь – Севастополь – гора Гасфорта» (подробнее)
"Любо казакам!": 5-летие Крымской весны отметили состязанием по рубке шашкой
В Гагаринском парке Симферополя собрались участники соревнования из Крыма, Краснодара, Ростова и Смоленска (подробнее)
Савичева, Маршал, "Градусы" и автопробег: Как Крым и Севастополь отметят годовщину Крымской весны
"Комсомолка" расскажет, куда пойти и что посмотреть 15-18 марта. Полная программа мероприятий в Симферополе, Севастополе, Ялте, Евпатории и Керчи (подробнее)
В Симферополе на концерте в честь 5-летия Крымской весны выступят "Любэ" и Тимати
Праздничные мероприятия пройдут с 15 по 18 марта [программа]
ИСТОЧНИК KP.RU