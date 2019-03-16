2019-03-17T00:06:22+03:00
Общество

В Севастополе на празднике в честь Крымской весны развернули гигантский триколор

Этот флаг - самый большой из существующих [фото, видео]
Анастасия ЖУКОВА
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Триколор растянули возле сценыТриколор растянули возле сценыФото: Анна САДОВНИКОВА
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У горы Гасфорта под Севастополем во время массовых гуляний, посвященных празднованию 5-й годовщины исторического референдума, развернули огромный триколор.

По словам лидера клуба "Ночные волки" Александра "Хирурга" Залдостанова, этот флаг - самый большой из существующих.

У Гасфорты в Севастополе развернули флаг России.На горе Гасфорта в Севастополе развернули самый большой в России государственный флаг площадью 1423 квадратных метра. Акция посвящена 5-летию вхождения Крыма и Севастополя в Россию. Ранее триколор был развернут Арктике, на Байкале, в Звенигороде.

- Он символизирует русское будущее, - уверен Хирург.

Флаг держали десятки людей Фото: Анна САДОВНИКОВА

Флаг держали десятки людейФото: Анна САДОВНИКОВА

Площадь полотнища - 1423 квадратных метра. Его уже разворачивали на Байкале, в Арктике, Звенигороде.

На празднике в честь воссоединения Крыма с Россией выступили Александр Маршал, группа "Земляне".

Полотнище действительно огромное! Фото: Анна САДОВНИКОВА

Полотнище действительно огромное!Фото: Анна САДОВНИКОВА

В народных гуляниях приняли участие сотни людей, обочина трассы, ведущей к горе Гасфорта, была полностью занята припаркованными автомобилями.

Люди толпились, чтобы быть поближе к действу Фото: Анна САДОВНИКОВА

Люди толпились, чтобы быть поближе к действуФото: Анна САДОВНИКОВА

Напомним, в Севастополь из Симферополя перед праздничной программой приехали участники авто- и мотопробега, который стартовал утром на центральной площади Крымской столицы.

Жители полуострова в течение 4 дней отмечают пятую годовщину Крымской весны. Полную программу празднования читайте на сайте КП-Крым.

В 2014 году 16 марта состоялся референдум о судьбе региона, и народ Крыма почти единогласно решил воссоединиться с Россией. 18 марта президент Владимир Путин издал Указ о принятии в состав РФ двух новых субъектов - Республики Крым и города Севастополя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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