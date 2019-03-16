Пятилетие Крымской весны байкеры отмечают пробегом

- Люся Легенда из Краснодара, - представляется обаятельная женщина-байкер, но увидя недоумение в глазах корреспондента «КП-Крым», добавляет, - мои друзья меня не по фамилии знают, а по позывному «Легенда». Я как села на мотоцикл в девятом классе, в 1975 году, так и не выпускаю руль из рук. Вот и сегодня приехала с товарищами на полуостров, чтобы отметить воссоединение с Россией.

Люся Легенда из Краснодара.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Площадь Ленина, в столице Республики Крым, в субботу проснулась рано - ее разбудило раскатистое рычание мотоциклов. На часах всего было всего восемь утра, а у подножия памятника великому вождю во всю шла веселая и шумная суета: в два ряда выстроились байки разной расцветки и комплектации щедро украшенными флагами: российским триколором, региональным и прапорами байкерских союзов.

Полуостров отмечает пятилетие воссоединения с Россией.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Разные люди, разные марки байков, но всех объединяет один праздник - пятилетие Крымской весны, в честь которого проводится автопробег «Симферополь – Севастополь – гора Гасфорта».

Денис Злой приехал из Кубани.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Денис Злой из Краснодарского края, - другой байкер тоже назвал свой позывной вместо фамилии. - Возвращение Крыма домой – это знаковое событие. Мое мнение, что жители полуострова сделали пять лет тому назад правильный выбор. Вот мы и приехали, чтобы еще раз выразить поддержку и заявить о нашем единстве. Вчера выехали и сегодня утром уже были на месте. Правда погода немного подкачала - в дождик попали, но зато порадовала новая дорога – трасса Таврида. Хорошо, что весь путь в объезд населенных пунктов. Теперь только ждать, когда полностью, все полосы движения запустят.

Байкерам пришлось по душе гладкое качественному покрытие новой магистрали, одно смущало – все время приходилось бороться с искушением дать по газам, но люди они законопослушные, двигались в колонне, и скоростной режим не стали нарушать.

- Праздник у вас – пять лет Русской весны. Вот мы все и приехали, - широко улыбнулся Олег Шевлеков, президент отделения «Кубань» клуба «Ночные волки». - В Краснодаре тоже этот праздник отмечают - на мотопробег вышли те, кто не решился в такую прохладную погоду отправиться на полуостров.

Байкеры отмечают пятилетие Крымской весны .Олег Шевлеков, президент отделения Кубань клуба Ночные волки : - У нас в Краснодаре тоже пробег в честь пятилетия воссоединения. На него вышли те, кто не решился в такую прохладную погоду поехать на полуостров.

Путь в Крым и правда выдался не совсем легким: вместо шести часов байкеры находились в дороге целых двенадцать.

- Остановки делали, а то и технические накладку у кого из товарищей возникали, и мы все вместе их помогали устранять, - пояснил байкер.

Но праздник того стоил: пробег – яркая и самобытная нотка праздника пятилетия Крымской весны.

Хор исполнил гимн РоссииФото: Виталий ПАРУБОВ

«Славься, Отечество наше свободное,

Братских народов союз вековой…»

Прозвучал гимн России в исполнение живого хора: певцы-студенты несмотря на прохладную погоду были в белых тонких блузках.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/697509" frameborder="0"></iframe> Авто-мотопробег «Симферополь – Севастополь – гора Гасфорта» стратовал из столицы РК.В честь пятилетия Крымской весны байкеры промчались по Симферополю.Виталий ПАРУБОВ

А байки с площади отправились на улицы Симферополя. В полдень на Сапун горе они влились в авто-мотоколонну из Севастополя. И все вместе поехали поехали по городу-герою.

В обед участники пробега на гору Гасфорта развернут самый большого флаг России. Там же пройдет концерт с участием Александра Маршала, Сергея Скачкова (экс-группа «Земляне»), Глеба Корнилова, группы «Декабрь» и многих других.