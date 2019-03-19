"Можем повторить": Глава Крыма напомнил Порошенко его позорное изгнание из Симферополя

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал очередные предвыборные обещания президента Украины Петра Порошенко, который представил журналистам свой план по "возвращению Крыма".

Так, руководитель незалежной пообещал судебные иски "против РФ в связи с нарушением ряда конвенций ООН" и "пакет санкций по Азовскому морю".

Аксенов назвал эти обещания "ритуальными планами" и подчеркнул, что ни Порошенко, ни его "западные хозяева" не интересуются мнением крымчан, когда снова и снова отказываются признать Крым частью России.

- Наш полуостров для них – это просто кусок суши без людей. Именно поэтому все их заявления были, есть и останутся пустым сотрясанием воздуха, - уверен глава республики. - Что касается Порошенко, то уж кто-кто, а крымчане хорошо знают цену предвыборным обещаниям украинских президентов – копейка в базарный день. Каждый раз, когда он вспоминает о Крыме, жители полуострова вспоминают о его позорном изгнании из Симферополя в феврале 2014 года. Как говорится, можем повторить.

Сергей Аксенов считает глупыми все заявления украинских политиков, которые в течение пяти лет неоднократно вызывались "вернуть Крым". Успехи российского полуострова очевидны, отметил глава Крыма.

- Воинственная риторика не поможет Порошенко избраться на второй срок. Он перекормил Украину ненавистью, это больше не работает. Но другого товара у него нет, он продавец ненависти, ему больше нечего предложить своим избирателям, - заключил Аксенов.

Напомним, в 28 февраля 2014 года Порошенко прилетел в Крым. Днем ранее «вежливые люди» взяли под охрану здания парламента и правительства Крыма, на полуострове проходили митинги, люди требовали возвращения полуострова в Россию.

Порошенко, который тогда еще был депутатом Верховной Рады Украины, решил уговорить местное население смириться с результатами госпереворота в Киеве. Однако у здания крымского парламента его встретила разъяренная толпа. Люди не хотели слушать киевского депутата-олигарха и даже с криками "Вон из Крыма!" начали бросать в него пластиковые бутылки, палки, камни.

Порошенко пришлось спасаться. Под прикрытием милиции он прошел почти километр до здания Верховного суда, где на улице Павленко политик запрыгнул в первое попавшееся такси. Люди попытались остановить машину, били по металлу кулаками.

Порошенко пообещал таксисту возместить ущерб за ремонт авто, но денег спустя пять лет так и не вернул.

18 марта Крым и Севастополь отметили пятую годовщину воссоединения с РФ. По всему полуострову прошли митинги, концерты, флешмобы и автопробеги. В честь праздника в Крым прилетел президент РФ Владимир Путин. Он запустил две новые ТЭС, пообщался с представителями общественности и поздравил жителей на концерте в Симферополе. Порошенко уже назвал этот визит "незаконным", а в Крыму считают подобные заявления бессильной злобой.

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