Реакцию Украины на визит Путина в Крым на полуострове назвали бессильной злобой

Крым отметил пятую годовщину воссоединения с Россией. В честь праздника полуостров посетил президент РФ Владимир Путин. Он запустил новые электростанции, встретился с общественниками и поприветствовал многотысячную толпу на концерте в Симферополе. Власти Украины посмотрели на ликующих крымчан - и в очередной раз разразились едкими комментариями по этому поводу.

Так, президент Петр Порошенко в эфире одного из украинских телеканалов назвал визит Путина в Крым "нарушением суверенитета Украины", а глава МИД незалежной Павел Климкин посвятил первому пятилетию Крымской весны длинный пост на своей странице в Facebook, пригрозив, что воссоединение с Россией якобы "лишает Крым и крымчан будущего".

Руководитель внешнеполитического ведомства Украины считает, что "освобождение Крыма" должно быть "приоритетом Украинского государства", а каждый украинец должен считать это "делом чести".

- У кого не болит [душа] из-за Крыма, тот не достоин называться украинцем, - заявил Климкин.

Более того, киевский чиновник уверен, что Крым "становится для Кремля слишком опасной добычей, неподъемной ношей". Правда, никаких фактов в подтверждение своих слов Климкин не привел.

- Бессильная злоба - эти слова приходят на ум, когда видишь реакцию украинских чиновников на крымский юбилей, - прокомментировал "Комсомольской правде - Крым" новые заявления незалежной политолог Владимир Джаралла. - Зависть - это реакция обычных украинских пользователей в сети. Их эмоции понятны: пять лет Крыма в составе России - это годы непрерывного развития, пять лет Украины - годы непрерывного упадка. Надежды на хорошее будущее у них тают, выхода не видит никто. Точнее, никто не может решиться сказать, что выход - лишь в союзе с Россией, а пока - непрерывный путь вниз. Будущее Крыма вполне ясно -- процветание. В составе России, куда мы вернулись навсегда. Пока западные хозяева занудно внушают своим украинским лакеям, что они должны сделать свою страну витриной и примером, реальной витриной и примером улучшения жизни стал российский Крым.

Как сообщалось, бюджет полуострова по сравнению с 2013 годом вырос в 15 раз и впервые за всю историю стал бездефицитным. Пока республика остается дотационным регионом, однако собственные доходы увеличиваются ежегодно.

За пять лет РФ реализовала на полуострове ряд важных инфраструктурных проектов - запуск новых ТЭС, открытие Крымского моста, новый терминал аэропорта Симферополя и федеральная трасса "Таврида". Увеличились размеры социальных выплат, заработных плат.

Напомним, крымские политики неоднократно приглашали Климкина посетить полуостров, в том числе - побывать на празднике в честь пятилетия воссоединения с РФ. Однако украинский чиновник не торопится увидеть своими глазами все то, о чем пишет на своей странице в Facebook.

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