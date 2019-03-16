Пять лет в России: Очереди в детсады Крыма исчезнут через 2 года, а в Севастополе их уже нет

В Крыму стремительно начала решаться проблема с нехваткой мест в детсадах. За 5 лет в дошкольных учреждениях появилось почти 21 тысяча новых мест. При Украине такого не было. Младенцев с первых дней рождения ставили в очередь, но вероятность того, что карапуз сможет попасть в детсад, была крайне низкой.

Открыть дополнительные группы в детсадах в российском Крыму удалось за счет строительства новых дошкольных учреждений, реконструкции старых и самое главное установке модульных детсадов (при Украине такие конструкции не ставили). Модульные сады не нужно строить с нуля (сборно-разборные конструкции пристраивают к фасаду уже существующего объекта).

Сейчас свои места в детсадах в Крыму ждут 15 995 человек. 3862 - это малыши в возрасте от 0 до 3 лет, 11739 - от 3 до 7 лет. Острее всего проблема стоит в Симферополе, Ялте, Бахчисарае и Евпатории - здесь самые длинные очереди. В большинстве других городов и районов, по данным Минобраза РК, проблема с доступностью дошкольного образования решена на 90%.

В сельской местности детки ходят в детсады бесплатно. За питание, уход и досмотр платит государство.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

- Очереди будут сокращаться. За два года мы планируем полностью решить вопрос с нехваткой мест, - говорит министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова. - В этом году будут открыты 10 модульных детсадов, пять из которых в самом проблемном городе - Симферополе. Остальные в Керчи, Евпатории, Сакском, Симферопольском и Бахчисарайском районах.

Напомним, Крым получил 1,5 миллиарда на создание новых мест в яслях.

В Севастополе проблема с нехваткой мест в дошкольных учреждениях полностью решилась. С 2014 по 2018 годы в городе создали 3 тысячи дополнительных мест в детсадах, а также построили 4 новых дошкольных учреждения на тысячу мест.

К 2022 году в Севастополе планируют создать еще 4000 новых мест, из которых 1300 мест - для детей в возрасте от полутора до трех лет, 2700 мест - для детей в возрасте от трех до семи лет.

Еще одно глобальное изменение, которое произошло при России - родители деток, которые ходят в детский сад в сельской местности, второй год не платят за питание, уход и досмотр за малышами. Все расходы на себя взяло правительство Крыма.

К 2022 году в Севастополе планируют создать еще 4000 новых мест.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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