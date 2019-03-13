Через три блокады: Как Крым пережил козни Украины после референдума

Украина не смогла смириться с решением крымчан, которые весной 2014 года захотели вернуться домой, в Россию. С одной стороны, власти незалежной заявляли мировому сообществу, что на полуострове живут украинские граждане, а с другой - делали все, чтобы этим самым гражданам было как можно тяжелее. Мол, передумают и приползут проситься обратно! Однако вышло все с точностью до наоборот: крымчане выдержали все испытания и уверились в правильности своего выбора. В преддверии пятилетия Крымской весны "Комсомольская правда - Крым" вспомнила три блокады полуострова со стороны Украины.

ОБЕЗВОЖЕННЫЙ КРЫМ

Первая пакость со стороны незалежной - перекрытие Северо-Крымского канала. Десять лет Советский Союз его строил (1961-1971), чтобы обеспечить водой из могучего Днепра засушливые степи Крыма и Херсонской области. Помимо канала, специально для этого в 50-е годы создали Каховское водохранилище в нижнем течении Днепра.

Эта система работала десятилетиями, покрывая порядка 85% потребностей Крыма в пресной воде. Большую часть живительной влаги использовали для сельского хозяйства (выращивали рис, разводили рыбу в прудах), остальное подавалось в крымские водохранилища, а оттуда поступало в дома местных жителей.

Но Украина перечеркнула инженерные достижения наших предков в угоду политике, соорудив в 2014 году дамбу из мешков с песком, цемента и стройматериалов. В 2017 году хлипкую конструкцию заменили на полноценную дамбу. Россия предлагала Украине подписать договор об авансовой оплате днепровской воды для Крыма, однако Киев на это не пошел.

В 2017 году Украина построила такую дамбу на Днепре. Фото: скриншот видео YouTube

Сельскому хозяйству, конечно, пришлось затянуть пояса, отказавшись от влаголюбивых культур вроде риса. Возникли проблемы и у рядовых крымчан, в особенности - жителей восточного Крыма, где традиционно сложилась тяжелая "водная" ситуация.

За пять лет проблему удалось если не решить полностью, то максимально приблизиться к ее решению.

- Водная блокада не привела к тем катастрофическим последствиям, на которые рассчитывали наши враги, - уверенно заявляет глава Крыма, отчитываясь по итогам первой российской пятилетки.

Все гидротехнические сооружения канала Крым поддерживает в рабочем состоянииФото: Анастасия ЖУКОВА

Так, на хозяйственно-бытовые нужды воды сейчас хватает всему Крыму: за 1,2 млрд рублей на полуострове построили три водозабора, пробурили и восстановили 30 скважин. Питьевую воду благодаря этому получили порядка 200 тысяч крымчан. Некоторые села, где раньше вода была только по часам, теперь получают ее круглосуточно.

Кроме того, пересохшее русло Северо-Крымского канала используют, чтобы подавать на восток Крыма воду из Белогорского и Тайганского водохранилищ по руслу реки Биюк-Карасу. Планируют чиновники построить еще один тракт водоподачи длиной 163 километра - до Феодосии и Керчи. За 20 млрд рублей в Крыму появится не только водовод, но и насосные станции, резервуары с водой. Финансировать объект будут за счет ФЦП.

Северо-Крымский канал будут использовать для подачи воды в проблемные регионыФото: Анастасия ЖУКОВА

БЕЗ ХЕРСОНСКИХ АРБУЗОВ

Вторая блокада - так называемая «гражданская» или «продуктовая».С осени 2015 года в Крыму перестали продавать украинские продукты, потому что члены нескольких экстремистских организаций («Меджлис крымскотатарского народа», «Правый сектор», «Азов» - все запрещены в РФ) перекрыли автомобильную и железную дороги в Крым бетонными блоками, не пуская на полуостров предпринимателей. Таким образом они надеялись «вернуть регион».

Дорогу в Крым перегородили бетонными блоками. 2015 год. Facebook \ Oleksandr Sikorskyi

В декабре 2015 года украинское правительство поддержало блокаду, приняв постановление о запрете поставок товаров и услуг в Крым и из Крыма.

В первые месяцы блокады в крупных супермаркетах порой полки пустовали, так как грузы доставляли по морю. Как шторм - так поставок нет. Но вскоре приспособились, оборудовали склады. А после открытия грузового движения по Крымскому мосту проблема и вовсе прекратила существовать.

Полки магазинов первое время пустовали. Супермаркет в центре Симферополя, 2015 год.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Вместо украинских предпринимателей обеспечивать Крым продовольствием взялись российские. Правда, из-за сложной логистики цены выросли на порядок, и власти стараются их снизить.

Теперь вместо херсонских арбузов на полуострове продают астраханские, молоко - свое или из Краснодарского края.

ДА БУДЕТ СВЕТ

Конец ноября 2015 года вошел в историю благодаря блэкауту. 2,5 миллиона человек зимой остались без света из-за группы экстремистов, взорвавших на территории Украины ЛЭП, по которым полуостров получал электроэнергию еще с советских времен. Это ли не нарушение всех норм и морали?!

Взорванная опора ЛЭП в Херсонской области. 2015 год. Фото: Укрэнерго

Ни электричества, ни связи. Цены на бензиновые генераторы и свечи взлетели до небес, но люди все равно выстраивались за ними в очереди.

Возле каждого заведения стоял бензиновый генератор. Эти аппараты разлетались, как горячие пирожкиФото: Анастасия ЖУКОВА

Думали, что крымчане одумаются и побегут проситься обратно в незалежную, ан нет. Люди вытерпели, а власти все эти годы выстраивали всю энергосистему полуострова заново.

Собственных мощностей по выработке электричества в украинском Крыму практически не было - всего 555 МВт при потребности в 1400 МВт ежесуточно.

В 2018 году регион впервые в истории перестал быть энергодефицитным! Ведь в Крыму запустили Балаклавскую ПГУ - ТЭС и Таврическую ПГУ – ТЭС мощностью 470 МВт каждая, а также Сакскую ТЭС, дающую 120 МВт.

Блэкаут пережили благодаря российским мобильным ГТЭС и генераторам, которые предусмотрительно перебросили с материка сюда в 2014 году. Вскоре после Крымской весны началось проектирование и строительство энергомоста «Крым - Кубань». В начале 2016 года Владимир Путин запустил четвертую нитку моста, и полуостров теперь получает с материка 850 МВт.

В Крыму построили две новые электростанцииФото: Анастасия ЖУКОВА

В сумме Крым получает 2460 МВт мощности, что позволяет развивать промышленность и открывать новые предприятия. Раньше едва хватало на бытовые нужды.

Энергосистема на полуострове в украинские времена была в частных руках.

Собственник экономил и не вкладывал деньги в ремонт имущества.

Подстанции постоянно ломались. Теперь их восстанавливает госпредприятие «Крымэнерго». Только в этом году планируется отремонтировать 1800 подстанций и более 3000 километров ЛЭП.

КСТАТИ

Газу, газу!

Во время блэкаута больше всего пострадал маленький город Щелкино на востоке Крыма – там нет газа в домах. В таком же положении – довольно много крымских сел. На момент вхождения Крыма в Россию было газифицировано только 67% населенных пунктов, к 2022 власти планируют довести этот уровень до 77,4%, выделив на строительство газопроводов 4,5 миллиарда из федерального бюджета. За пятилетку уже удалось газифицировать 19 сел, в этом году цифра увеличится еще на 12.

Кроме того, в 2019 году создан рекордный запас газа в Глебовском подземном хранилище, так что отопительный сезон пройдет спокойно.

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