Пять лет после референдума: Туристов в Крыму стало больше чем при СССР

Крымский полуостров в 2018 году принял рекордное число туристов - 6,8 миллиона человек - не только из России, но и из 130 стран мира! И это рекорд не только последних пяти лет. Такого наплыва отдыхающих не было со времен СССР!

- Откуда только к нам не приезжали: Австралия, Новая Зеландия, Европа вся целиком, - Большинство иностранцев приезжает на лечение. Никакие станции и предостережения не срабатывают, - отметил глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Причин, на самом деле, много. Открытие моста через Керченский пролив и нового аэропорта в Симферополе, строительство дорог, доступность цен, да и сервис, на который раньше повально жаловались туристы, стал меньше хромать. Например, при Украине брали деньги за проход к морю, а теперь снесли почти все заборы и шлагбаумы на пляжах.

В этом году полуостров ждет уже 7 миллионов туристов. Только в новогодние праздники, - не в курортный сезон, заметьте, - побывало около 200 тысяч человек. И никакие санкции и угрозы со стороны соседней Украины и зарубежья не срабатывают.

Санкции для европейцев оказались не помехой. Крым в прошлом году посетили туристы из 130 стран мира.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Едут на лечение, полюбоваться прекрасными видами, познакомиться с богатейшей историей полуострова. Те, кто бывал на полуострове в бытность под желто-голубым флагом, сегодня его не узнают.

В Крыму безопасно, интересно, полуостров развивается бешеными темпами: строятся аэропорты и мосты, жилые дома и отели, больницы и торговые центры, детсады и школы, дороги…

Понятно, что не всегда гладко. А как вы хотели - прошло всего пять лет. Но еще лет 10, и Крым по праву можно будет назвать витриной России.

- Не все достижения нашей российской пятилетки можно посчитать, измерить и потрогать руками, - говорит глава Крыма Сергей Аксенов. - Но они как фундамент дома: его не видно, но без него любая постройка превращается в «замок на песке». Если руководство Украины грабило полуостров, то Россия вкладывает и развивает.

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А В ЭТО ВРЕМЯ

На майские праздники туристов заманивают низкими ценами

Отельеры начали снижать цены. Если сравнивать с прошлым годом, то стоимость номеров стала дешевле от 8 до 16%.

- По данным раннего бронирования, цены снижены практически по всем категориям средств размещения в среднем на 8-9%, - сообщает пресс-служба Минкурортов Крыма. - Самое значительное снижение стоимости произошло в отелях уровня пять звезд - на 14.2%, на летний сезон - на 16,6%. Те отели, которые уже сформировали свою ценовую политику, сохраняют достаточно демократичные и конкурентоспособные цены и весной и в период высокого летнего сезона. (подробнее)

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