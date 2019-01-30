«Единые» билеты в Крым: Когда начинается продажа, цены и маршруты

С 30 января началась предварительная продажа «единых» билетов в Крым.

Воспользоваться ими туристы могут с 20 апреля. Перевозки с этого числа будут осуществляться через аэропорт «Симферополь». А с 30 апреля - через железнодорожные вокзалы Анапы и Краснодара.

ЦЕНЫ

По удобным билетам отдыхающие из Анапы и Краснодара смогут уехать в семь крымских городов: Керчь, Симферополь, Севастополь, Феодосию, Судак, Евпаторию и Ялту.

Из Анапы в Керчь билеты стоят – 380 рублей, в Симферополь – 590, в Севастополь – 690, в Феодосию – 460, в Судак – 540, в Евпаторию – 690, в Ялту – 700.

Из Краснодара в Керчь – 560 рублей, в Симферополь – 710, в Севастополь – 810, в Феодосию – 590, в Судак – 660, в Евпаторию – 810, в Ялту – 820.

- Стоимость билетов на автобусы не менялась с 2015 года, - сообщает Единая транспортная дирекция.

ГДЕ КУПИТЬ

«Единый» билет с железнодорожной составляющей можно купить за 90 дней до отправления поезда в любой железнодорожной кассе и в интернете на сайте ОАО «РЖД».

«Единый» билет с использованием авиасообщения можно оформить в авиакассах.

Напомним, в этом году в Крыму ждут 7 миллионов туристов. В прошлом году на полуострове отдохнули 6,8 миллиона туристов. Это рекордное количество за все постсоветские годы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Началась продажа билетов на летние авиарейсы

С мая туристы смогут улететь из Симферополя в 26 направлениях. Авиакомпания Nordwind открыла продажи на летние рейсы.

Два раза в неделю будут выполняться прямые рейсы в Самару, Екатеринбург, Уфу и Санкт-Петербург. Один раз в неделю в Казань, Новокузнецк, Сыктывкар, Челябинск, Магнитогорск, Оренбург, Нижнекамск, Воронеж, Ульяновск, Барнаул, Чебоксары, Томск, Киров, Белгород, Красноярск, Омск, Пермь, Нижневартовск, Тюмень и Саратов.

Также авиакомпания открыла продажи на рейсы по маршруту Саранск – Симферополь, которые ранее не выполнялись.

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