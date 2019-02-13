Майские праздники в Крыму-2019: Туристов заманивают низкими ценами

Туристов заманивают на майские праздники в Крым ценами на жилье. Отельеры начали снижать цены. Если сравнивать с прошлым годом, то стоимость номеров стала дешевле от 8 до 16%.

- По данным раннего бронирования цены снижены практически по всем категориям средств размещения в среднем на 8-9%, - сообщает пресс-служба Минкурортов Крыма. - Самое значительное снижение стоимости произошло в отелях уровня пять звезд - на 14.2%, на летний сезон - на 16,6%.

Власти надеются, что такая тенденция сохранится и в дальнейшем.

- Раннее бронирование идет достаточно хорошими темпами. Те отели, которые уже сформировали свою ценовую политику, сохраняют достаточно демократичные и конкурентоспособные цены и весной и в период высокого летнего сезона, - отмечает министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

В этом году в Крыму ждут 7 миллионов туристов.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Напомним, Крым оказался самым популярным курортом России. Полуостров опередил Сочи, Питер, Карелию и другие курорты страны, став самым популярным местом отдыха в 2019 году.

Рейтинг десяти самых топовых туристических направлений, где россияне хотят провести отпуск в этом году, составил российский сервис бронирования жилья Tvil.ru. Аналитики опирались на данные раннего бронирования.

Как распределились места в ТОП-10

1. Крым

2. Краснодарский край

3. Санкт-Петербург

4. Республика Карелия

5. Ставропольский край

6. Московская область

7. Тверская область

8. Ярославская область

9. Республика Башкортостан

10. Алтайский край

О популярности Крыма говорят и данные авиакомпаний. Спрос на билеты стремительно растет.

- Объем ранних продаж авиабилетов в Крым вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую статистику привели аналитики международного интернет-сервиса для путешественников Biletix, - сообщает пресс-служба Минкурортов РК.

Объем ранних продаж авиабилетов в Крым вырос на 37%.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

По данным аналитиков, на Крым приходится 21% бронирований, на втором месте - Сочи - 5,7%. Основной поток туристов прилетает в Крым из Москвы - 71% броней, Санкт-Петербурга - 8,3%, Тюмени - 2,4%, Екатеринбурга - 2,3% и Самары - 2,1%.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Началась предварительная продажа «единых» билетов в Крым

Воспользоваться ими туристы могут с 20 апреля. Перевозки с этого числа будут осуществляться через аэропорт «Симферополь». А с 30 апреля - через железнодорожные вокзалы Анапы и Краснодара (подробнее)

ВАЖНО

В 2018 году Крым принял 6,8 миллиона туристов, что стало рекордом. В этом году ждут больше 7 миилионов отдыхающих.

Кстати, новогодние праздники в Крыму отметили больше 190 тысяч отдыхающих, что на 40% превысило показатели прошлого года. 47% туристов прибыли по Крымскому мосту, 37% - самолетами. Еще 16% отдыхающих въехали через государственную границу с Украиной.

Самые низкие цены на жилье в Крыму в межсезонье.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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