Майские праздники в Крыму-2019: Туристов заманивают низкими ценами
Туристов заманивают на майские праздники в Крым ценами на жилье. Отельеры начали снижать цены. Если сравнивать с прошлым годом, то стоимость номеров стала дешевле от 8 до 16%.
- По данным раннего бронирования цены снижены практически по всем категориям средств размещения в среднем на 8-9%, - сообщает пресс-служба Минкурортов Крыма. - Самое значительное снижение стоимости произошло в отелях уровня пять звезд - на 14.2%, на летний сезон - на 16,6%.
Власти надеются, что такая тенденция сохранится и в дальнейшем.
- Раннее бронирование идет достаточно хорошими темпами. Те отели, которые уже сформировали свою ценовую политику, сохраняют достаточно демократичные и конкурентоспособные цены и весной и в период высокого летнего сезона, - отмечает министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.
В этом году в Крыму ждут 7 миллионов туристов.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Напомним, Крым оказался самым популярным курортом России. Полуостров опередил Сочи, Питер, Карелию и другие курорты страны, став самым популярным местом отдыха в 2019 году.
Рейтинг десяти самых топовых туристических направлений, где россияне хотят провести отпуск в этом году, составил российский сервис бронирования жилья Tvil.ru. Аналитики опирались на данные раннего бронирования.
Как распределились места в ТОП-10
1. Крым
2. Краснодарский край
3. Санкт-Петербург
4. Республика Карелия
5. Ставропольский край
6. Московская область
7. Тверская область
8. Ярославская область
9. Республика Башкортостан
10. Алтайский край
О популярности Крыма говорят и данные авиакомпаний. Спрос на билеты стремительно растет.
- Объем ранних продаж авиабилетов в Крым вырос на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такую статистику привели аналитики международного интернет-сервиса для путешественников Biletix, - сообщает пресс-служба Минкурортов РК.
Объем ранних продаж авиабилетов в Крым вырос на 37%.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
По данным аналитиков, на Крым приходится 21% бронирований, на втором месте - Сочи - 5,7%. Основной поток туристов прилетает в Крым из Москвы - 71% броней, Санкт-Петербурга - 8,3%, Тюмени - 2,4%, Екатеринбурга - 2,3% и Самары - 2,1%.
А В ЭТО ВРЕМЯ
Началась предварительная продажа «единых» билетов в Крым
Воспользоваться ими туристы могут с 20 апреля. Перевозки с этого числа будут осуществляться через аэропорт «Симферополь». А с 30 апреля - через железнодорожные вокзалы Анапы и Краснодара (подробнее)
ВАЖНО
В 2018 году Крым принял 6,8 миллиона туристов, что стало рекордом. В этом году ждут больше 7 миилионов отдыхающих.
Кстати, новогодние праздники в Крыму отметили больше 190 тысяч отдыхающих, что на 40% превысило показатели прошлого года. 47% туристов прибыли по Крымскому мосту, 37% - самолетами. Еще 16% отдыхающих въехали через государственную границу с Украиной.
Самые низкие цены на жилье в Крыму в межсезонье.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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ИСТОЧНИК KP.RU
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