Самые заметные достижения референдума: Три стройки, которые навсегда изменили Крым

1. Мост через Керченский пролив

Это, действительно, стройка века. Всего лишь за два года построен самый длинный мост в России, по которому могут ездить не только машины, грузовики и автобусы, но и пойдут поезда!

После того как крымчане изъявили желание жить в России, Украина в отместку отменила все - пассажирские и железнодорожные перевозки в Крым и обратно. Если автобусное сообщение было быстро налажено, железная дорога замерла. Железнодорожный вокзал в Симферополе, который всегда был наполнен звуками, подобно огромному белокаменному улью, уже пятый год погружен в дремоту.

Но совсем скоро все изменится: уже в конце этого года запустят железнодорожную ветку Крымского моста! По ней смогут ходить 47 пар поездов в сутки. Стройка века идет ударными темпами. А ведь находились недоверчивые, кто не верил, что в 2018-м будет запущена автодорожная часть моста. Но уже в мае, раньше намеченных сроков, все телеканалы транслировали как по 19-километровому красавцу-мосту первым проехал Путин - за рулем КамАЗа!

А на следующий день мост открыли для машин. И люди в первое время с ночи выстраивались в очереди, чтобы проехать по мосту с ветерком! А осенью, когда дорогу открыли для фур, вздохнули с облегчением и все грузоперевозчики.

- Не только туристы, мы очень ждали этот мост! - радуется водитель Сергей Грачев. - Я постоянно гоняю фуры из Симферополя до Новороссийска, Краснодара, Москвы. Раньше терял на паромной переправе до 12 часов, а сейчас по мосту добираюсь до материка всего за полчаса. Даже не верится, что такое вообще возможно.

Расцветает и Керчь. Если в «украинские времена» она была печального вида портовым городком, не представляющим никакого интереса для туристов, после открытия моста самый древний город России превращается в ворота полуострова. Экономический эффект от моста Керчь ощутила в первую очередь: только по отчислениям в городской бюджет план перевыполнили более чем на 100 миллионов рублей.

- В Керчи резко увеличился турпоток! Отдыхающих в прошлом сезоне мы приняли втрое больше, чем раньше, - делится с «Комсомолкой» керченский градоначальник Сергей Бороздин. - У нас не хватает гостиниц и заведений общепита, маловато автостоянок возле памятников культурного наследия. Будем развиваться, строить новые объекты, чтобы люди чувствовали себя комфортно!

Крымский мост соединил полуостров с материковой РоссиейФото: Анна САДОВНИКОВА

2. Новый аэропорт

Аэропорт в Симферополе один. Если вы прилетали в Крым при Украине, то помните, что он был небольшой по площади. В залах ожидания не было места, чтобы посидеть, пассажиры ютились, где придется. На стойках регистрации - бесконечные очереди. Людей прилетало почти в три раза больше, чем мог принять аэровокзал.

При России старые терминалы расширили, уже к маю 2015 года пропускная способность увеличилась с 1 миллиона до 3,2 миллионов пассажиров в год.

А с 16 апреля 2018 года все пассажиры прилетают и улетают из нового аэропорта, который построили неподалеку от старого. После Крымского моста, это второй по значимости масштабный проект, который реализовали в республике.

Новый терминал построили в форме морской волны. Его масштабы впечатляют. Площадь - 78 тысяч квадратных метров, это больше чем 10 футбольных полей. Пропускная способность - 3650 пассажиров в час и 6,5 миллиона пассажиров в год. Также в случае необходимости имеется возможность расширить территорию и принимать до 8,5 миллиона пассажиров в год.

Аэровокзальный комплекс оборудован 55 стойками регистрации, 8 подвижными телетрапами и 8 выходами к перронным автобусам. В терминале работают 16 эскалаторов и 28 лифтов. Парковка рассчитана на 1500 авто.

На территории аэропорта работает автостанция, в которой можно купить билет в любой город Крыма, также есть пункт заказал такси и аренды авто.

Второй пассажирский аэропорт планируют открыть в Севастополе. На аэродроме «Бельбек», который сейчас принимает самолеты Вооруженных сил РФ, появится гражданский сектор. В рамках федеральной целевой программы предусмотрена реконструкция и модернизация терминала, взлетно-посадочной полосы, а также оснащение аэронавигационным оборудованием.

Аэропорт построили по уникальному проектуФото: Анастасия КУРДЮКОВА

3. Трасса «Таврида»

Эта дорога свяжет между собой Керчь, Симферополь и Севастополь. И запустят ее уже в декабре 2020 года! Уже открыты две полосы движения, строят еще две. Это будет самая современная трасса юга России! Перед вводом всей дороги в эксплуатацию, на «Тавриде» появится термопластиковая разметка с вкраплением стеклянных светоотражающих элементов. Такая разметка сейчас есть только на Крымском мосту и автоподходе к нему.

На «Тавриде» построят 30 наземных пешеходных переходов. Сейчас для водителей вдоль дороги оборудованы 10 площадок для отдыха, на случай, если нужно поменять колесо или что-то отремонтировать.

Протяженность трассы - 237,5 километра. Техническая категория - IB. Скорость движения - 90 км/ч.

Вдоль трассы построят заправки, кафе, туалеты и мини-гостиницы. Но пока их еще нет. В дорогу отправляетесь с полным баком и запасом еды и воды.

Движение по двум полосам "Тавриды" уже открыли от Керчи до СимферополяФото: Анастасия КУРДЮКОВА

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