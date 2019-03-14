«Молитесь. И вот вам список покупок»: Такого в крымских больницах больше не услышишь

ВЗНОСЫ «НА ВАТКУ»

- Когда в 2007 году моя 15-летняя дочь попала в больницу и перенесла серьезную операцию, наша семья влезла в серьезные долги, - рассказывает жительница Симферополя Оксана. – Каждый день я приходила к дверям реанимации. Мне говорили: «Состояние тяжелое. Молитесь. И вот вам список покупок». За свой счет приходилось брать все – антибиотики, раствор Рингера, даже системы для капельниц, пластырь и вату. Ежедневно я получала счет примерно на 5 тысяч гривен (27500 рублей по курсу на 2007 год, - ред.), зарплата у нас с мужем – тысяч 6 гривен на двоих, еще 700 гривен пенсии получала свекровь. Дочь провела в больнице две недели. Потом ежедневные счета стали поменьше, но все же. В итоге мы потратили все «заначки» на черный день, использовали лимит по двум кредитным картам и отдавали долги весь последующий год. Когда в 2018 году с дочкой снова произошло похожее несчастье и пришлось лечь под нож хирурга, мы не потратили ни копейки. И операция, и лекарства – все за счет полиса ОМС.

Страховая медицина – одно из ключевых изменений в российском Крыму. На Украине государственное здравоохранение было «бесплатным» только на словах, а по факту даже анализ крови в поликлинике у вас не возьмут без 10 гривен «на ватку». Теперь с полисом ОМС можно рассчитывать даже на высокотехнологичную медпомощь и лечение в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. Например, в одном только Севастополе 4,5 тысяч пациентов получили дорогостоящее лечение бесплатно, причем половина из них – в других регионах страны.

Есть, конечно, у ОМС обратная сторона медали: врачи жалуются, что получают по итогам госзакупок более дешевые препараты.В украинском Крыму волонтеры на такие поездки собирали «с миру по нитке», потому что редко какая семья могла себе позволить такие расходы. Одно только обследование в московской клинике обходилась в 200 тысяч рублей для иностранных граждан – это не считая перелета, проживания для родственников и банального «на еду».

- И попробуй только попроси родственников приобрести другой, более действенный аналог! Сразу сядешь, – сетуют доктора.

Кроме того, жители недовольны огромными очередями на бесплатные исследования и анализы в поликлиниках. Если с неотложной помощью система работает на отлично, то пациентам, которые еще не так плохи, на УЗИ приходится записываться за месяц.

Недостатка в препаратах больше нетФото: Алексей БУЛАТОВ

«ВСЕ РАВНО УМИРАТЬ»

Реанимация главной детской больницы Крыма. Конец 2000-х.

- Он просто не переживет поездку! – врачи спорили уже полчаса, стоя у кроватки 2-летнего Ванечки.

- Но ему нужна повторная операция на мозге, а оборудование есть только в Киеве, - настаивал хирург.

- Санавиации у нас нет, остается реанимобиль и много часов езды, - качал головой другой врач. – Ребенок не продержится столько, эта дорога убьет его.

- А здесь ему все равно умирать на аппарате искусственного дыхания! – развел руками третий.

Медики продолжили спор в коридоре, а в палату зашла мама Вани. Молодая женщина едва держалась на ногах, ее рыдания разрывал мерный звук аппарата: гррр-бомм. Гррр-бомм.

Высокотехнологичная медпомощь стала доступнееФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас подобных споров в реанимации не услышишь: возле той самой детской больницы в Симферополе в конце 2018 года появилась вертолетная площадка. Вертолет «Ансат» с медицинским модулем быстро доставляет больных детей к врачам.

Санавиация на полуострове начала развиваться с 2017-го. За прошлый год совершили 235 вылетов, перевезли 266 пациентов.

В планах – оборудовать вертолетную площадку возле симферопольской горбольницы скорой помощи №6 и в новом многопрофильном республиканском медцентре имени Семашко, который сейчас возводят в крымской столице.

Так будет выглядеть новый медцентр. Фото: cortechsmedica.com

Этот медицинский центр – настоящий прорыв для Крыма. Его откроют уже осенью 2019 года. 12 этажей, два корпуса (лечебно-диагностический и патологоанатомический), 16 отделений и поликлиника – такого у крымчан не было никогда. Власти обещают, что этот центр будет одним из самых современных РФ.

Другие больницы тоже никогда не получали такого количества денег на новое оборудование и ремонты. В восстановление ЦРБ Черноморского района за два года вложили более 200 миллионов – и планируют выделить еще. Севастопольский онкодиспансер в 2018 году получил свыше 250 миллионов на один только линейный ускоритель для лучевой терапии! В целом финансирование отрасли по сравнению с украинскими временами увеличилось в 1,7 раза без учета средств фонда ОМС.

Но это только начало пути: 40% учреждений здравоохранения еще не соответствуют федеральным стандартам.

НО БУМАГ - МАМА ДОРОГАЯ!

Денег в крымской медицине теперь больше – но стало больше и пресловутой российской бюрократии. Например, медсестра в симферопольской поликлинике сначала заносит данные пациента в компьютер, потом дублирует все в бумажный журнал.

- Зачем? – недоумеваю.

- А вдруг компьютер заглючит? Данные потеряю.

Кажется, информатизация здешней медицины не коснулась, и про технологию резервного копирования тут не слышали.

- Бумаг по сравнению с украинскими временами больше раза в два-три, - вздыхают врачи «скорой помощи». – Например, бланк вызова «скорой» был при Украине маленьким листочком формата А5, а теперь надо заполнить огромную простыню. Да, лекарства все в наличии, оборудование – на высшем уровне, но отчетов стало – мама дорогая!

Осмотра в поликлинике придется подождатьФото: Олег РУКАВИЦЫН

КОНКРЕТНО

После Крымской весны на полуострове:

- открыли 8 сосудистых центров для больных кардиологического и неврологического профиля (7 – в Крыму и 1 – в Севастополе)

- снова заработал опорный пункт базирования бригад скорой помощи в Феодосии - спустя 27 лет после закрытия

- построили порядка 70 ФАПов и амбулаторий в селах

- модернизировали более 50 учреждений здравоохранения (в том числе – провели капитальный ремонт)

- городские больницы получили новое оборудование для проведения КТ, МРТ, ангиографии, обновили кабинеты для рентгена и УЗИ.

- обновили автопарк машин «скорой», 257 из них оснастили системой ГЛОНАСС

Автомобили скорых оборудовали ГЛОНАССФото: Олег РУКАВИЦЫН

ЦИФРА

На 35% снизилась смертность в Крыму от туберкулеза

На 32% меньше умирают от болезней системы кровообращения

На 40% реже умирают дети

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