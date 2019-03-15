2019-03-15T13:48:25+03:00
Общество

Крым получил 1,5 миллиарда на создание новых мест в яслях

И 750 миллионов - на школы
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Очереди в детсады Крыма исчезнут через 2 года.Очереди в детсады Крыма исчезнут через 2 года.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

В Крыму в ближашие годы откроют 1200 мест в яслях для детей младше 3 лет. Об этом на заседании Госдумы РФ и Госсовета РК в Симферополе заявила министр просвещение РФ Ольга Васильева.

- На это мы предусмотрели соответствующую субсидию в 1,5 миллиарда рублей, чтобы наши малыши были все вовлечены в систему дошкольного образования, - сказала министр.

Всего в ясли сейчас ходит 4 тысячи маленьких крымчан.

Кроме того, более 750 миллионов получит республика на создание новых мест в общеобразовательных школах, 300 миллионов из них уже в 2019 году направят в сельские школы.

В детские сады республики ходят 66 тысяч детей от 3 до 7 лет.

Напомним, очереди в детсады в Крыму исчезнут через 2 года. К 2020 году на полуострове появятся более 15 тысяч мест в дошкольных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Керчи поймали сбежавшего из колонии-поселения
В Кировском районе при ремонте памятников героям войны мошенники присвоили 260 тысяч рублей
Скворцова: Дефицит кадров в медицине Крыма устраним к 2024 году
Госдума приняла 58 федеральных законов специально для Крыма и Севастополя
Спикер Госдумы РФ рассказал, какой рывок Крым совершил в развитии экономики
Город замер: В Симферополе образовались километровые пробки из-за перекрытия улиц
В 2020 году в Крыму пройдет перепись населения
В Крыму задержали лже-сотрудника органов безопасности, который выманил больше 120 тысяч рублей
Трое украинцев пытались провезти в Крым 40 тысяч евро
Погода в Крыму 15 марта: без осадков и до +12 градусов тепла
В Симферополе с 1 апреля подорожает проезд в маршрутках
В УФСИН прокомментировали побег осужденного из колонии-поселения в Керчи
На предприятии "Керчьгортранс" назначили нового директора
90% крымчан рады воссоединению полуострова с Россией
«Слишком дорого. Я возьму просто так?»: В Джанкое задержали покупателя торта, который не хотел платить
Пока мамы не было дома, севастополец насиловал дочку своей сожительницы
В Кировском районе в ДТП пострадали два подростка
В Керчи сбежал 30-летний уголовник с татуировками
Севастополец взял чужие забытые 5000 рублей в банкомате