Крым получил 1,5 миллиарда на создание новых мест в яслях

СЕГОДНЯ 12:24 2019-03-15T13:48:25+03:00

Очереди в детсады Крыма исчезнут через 2 года. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

И 750 миллионов - на школы

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В Крыму в ближашие годы откроют 1200 мест в яслях для детей младше 3 лет. Об этом на заседании Госдумы РФ и Госсовета РК в Симферополе заявила министр просвещение РФ Ольга Васильева.

- На это мы предусмотрели соответствующую субсидию в 1,5 миллиарда рублей, чтобы наши малыши были все вовлечены в систему дошкольного образования, - сказала министр.

Всего в ясли сейчас ходит 4 тысячи маленьких крымчан.

Кроме того, более 750 миллионов получит республика на создание новых мест в общеобразовательных школах, 300 миллионов из них уже в 2019 году направят в сельские школы.

В детские сады республики ходят 66 тысяч детей от 3 до 7 лет.

Напомним, очереди в детсады в Крыму исчезнут через 2 года. К 2020 году на полуострове появятся более 15 тысяч мест в дошкольных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU