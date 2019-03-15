Крымчане о пятилетии референдума: «Полуостров оживает на глазах! Мы – Россия!»

Крымский полуостров широко, с размахом отмечает пятилетие вхождения в состав Российской Федерации: 15 марта начались концерты, митинги, шествия и спортивные состязания. Какие же чувства испытывают крымчане в эти праздничные дни, о чем думают?

«Комсомолка» вышла на улицы и пообщалась с жителями и гостями Симферополя.

Марина Мельникова, председатель Молодежного совета Управления Федерального казначейства по РК (29 лет):

Марина Мельникова.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Крымская весна – это праздник всех россиян. День расширения территории страны. Да, пока не все организации на полуострове срабатывают также четко, как на материковой части, но движение в лучшую сторону есть и очень значительное.

Юрий Громов, главный энергетик Совмина РК, 68 лет:

Юрий Громов.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- У меня много родни на материке – в Белгороде. И меня сразу же после референдума они начали поздравлять - телефон раскалился, как на мой день рождения. Пятилетие тоже не забыли! Ведь Крым никогда не был украинским - с самого начала его никто не считал таким. У нас даже Новый год начинали отмечать по московскому времени – запускали салюты и фейерверки.

За пять лет полуостров изменился в лучшую сторону. Одно только строительство чего стоит: здания растут как грибы после дождя. Строят много, даже в сельской местности. Дома появляются на тех пустырях, что были заброшены десятки лет. Возводятся детсады, школы. Полуостров оживает на глазах и процесс идет по нарастающей. Мы – Россия!

Анастасия Северинова, студентка медицинского колледжа (19 лет):

Анастасия Северинова.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- В Симферополь приехала с Краснодара и сначала была в шоке. Мне показалось, что город застрял в самом начале 2000-ых. Один только Гагаринский парк с аттракционами чего стоит! На материке такого давно уже нет. Прошло не очень много времени, но изменения к лучшему заметны. Разница между материковой частью страны и полуостровом становится менее разительной.

Виктор Чувиков, казак (60 лет):

Виктор Чувиков.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Сам голосовал на референдуме. Считаю, что Крым по ошибке передали Украине. В 2014 году, пять лет тому назад, просто исправили досадную оплошность.

И вообще, что сейчас Украина, Белоруссия и Россия не единое государство – это тоже случайность и недоразумение. Надо было сделать автономию, дать чуть больше свободы, но жить вместе: мы братские народы и делить нам нечего.

Снежана Постникова сотрудник УФК по РК (36 лет) и Никита Постников, школьник (10 лет):

Снежана и Никита Постниковы.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Круглая красивая дата – уже пять лет, как небольшой регион стал частью великой России! Мы два года тому назад приехали с Дальнего Востока. Знаем и чувствуем, что Крым – это наша страна. Близкие и знакомые на нашей малой родине тоже отмечают это событие.

Лидия Борзенкова, заведующая отделением социальной реабилитации пожилых людей и инвалидов г. Симферополя, (74 года):

Лидия Борзенкова.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Воссоединение с Россией – поддерживала и до референдума. 23 февраля 2014 года записывала в ополчение. Стояла вместе со своими подопечными и у здания парламента. Знаете, там сколько было людей?! И все были за возвращение в состав Российской Федерации.Я очень рада, что мы теперь часть великой России.

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