2019-03-18T18:06:00+03:00
Общество

Владимир Путин пообещал, что Крым будет обеспечен водой

Президент встретился с жителями полуострова в Симферополе
Надежда ДАЦЮК
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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Крым будет обеспечен водой в достаточном объеме. Об этом президент сообщил 18 марта во время встречи с крымчанами в Симферополе.

- Я думаю, к этому вопросу мы еще вернемся, и Крым будет обеспечен в достаточном объеме водой, как сейчас обеспечен электричеством, сказал Владимир Путин.

Глава государства прибыл в Крым с рабочей поездкой 18 марта. Президент принял участие в запуске Балаклавской и Таврической ТЭС, а также осмотрел мемориальный комплекс "Малахов курган" в Севастополе. После встречи с общественностью в Симферополе Путина ждут на концерте в честь пятилетия присоединения Крыма к России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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