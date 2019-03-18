2019-03-18T17:15:06+03:00
Общество

940 МВт для Крыма: Владимир Путин запустил Таврическую и Балаклавскую ТЭС

Электростанции работают на природном газе [видео]
Надежда ДАЦЮК
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Президент РФ с рабочей поездкой прибыл в Крым 18 мартаПрезидент РФ с рабочей поездкой прибыл в Крым 18 мартаФото: Дмитрий СМИРНОВ
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Президент России Владимир Путин 18 марта прибыл в Крым и запустил Таврическую и Балаклавскую электростанции в Крыму и Севастополе.

При запуске новых энергоблоков вместе с президентом также присутствовали вице-премьер Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, глава Крыма Сергей Аксенов и гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

- Событие можно назвать историческим - энергообъектов такого уровня в Крыму никогда не было. Введенные в эксплуатацию в Севастополе и Симферополе электростанции имеют ключевое значение для обеспечения энергетической независимости полуострова, - сказал Сергей Чемезов.

Владимир Путин приехал в Севастополь.Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия нового энергоблока Балаклавской ТЭС, откуда по видеосвязи наблюдал за запуском энергоблока Таврической ТЭС и подстанции «Порт» в Тамани.

Он также напомнил, что первые энергоблоки обеих ТЭС запустили 1 октября прошлого года. После ввода второй очереди суммарная мощность двух станций составляет 940 МВт, это почти 90% необходимой Крыму электроэнергии. После введения работы ТЭС на полную мощность Крым стал вырабатывать 2070 МВт, без учета непостоянной ветровой и солнечной генерации, а также мобильных станций.

ТЭС работают на природном газе, предусмотрена работа на резервном топливе. Кроме того, оборудование электростанций сейсмоустойчиво, выдерживает землетрясения амплитудой 9 баллов.

Помимо электростанций, были построены линии электропередачи и 347 километров газопровода высокого давления из Краснодарского края.

- Новые энергообъекты создают условия для устойчивого энергоснабжения промышленных, социальных объектов и населения Крыма, а также формируют резерв мощности, необходимый для реализации промышленного и туристического потенциала полуострова, - добавили в Ростехе.

Напомним, в 2014 году электроэнергия в Крым почти полностью подавалась из Украины – это примерно 900-950 МВт. Полуостров в то время вырабатывал только 162 МВт, электростанции были в плачевном состоянии.

Владимир Путин во время поездки в Крым планирует осмотреть мемориальный комплекс памятников обороны Севастополя в 1854-1855 и 1941-1944 годов «Малахов курган». Потом президент приедет в Симферополь и примет участие в праздновании пятой годовщины Крымской весны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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