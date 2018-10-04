2018-10-04T17:54:58+03:00
Общество

Крым перестал быть энергодефицитным регионом

Избытки электричества с полуострова передаются на Кубань
Галина КОВАЛЕНКО
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Сакская ТЭЦ. Фото: АО «КрымТЭЦ»Сакская ТЭЦ. Фото: АО «КрымТЭЦ»
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Произошло историческое событие - Крымская энергосистема перестала быть энергодефицитной.

- В утренние часы, при общей выработке собственной генерации Крымского полуострова 542 МВт, с учетом запущенных в тестовом режиме первых блоков Таврической, Балаклавской ТЭС и первой очереди Сакской ТЭЦ, избыток мощности в объеме 28 МВт передавался в сторону Кубанской энергосистемы по энергомосту «Кубань - Крым», - сообщает пресс-служба Министерства энергетики РФ.

В ведомстве пояснили, что все это итог успешного завершения комплексного опробования генерирующего оборудования Таврической, Балаклавской ТЭС и Сакской ТЭЦ.

Сейчас уже зарегистрированы группы точек поставки генерации и заключены необходимые договоры на присоединении к торговой системе оптового рынка электро энергии и мощности. И первые очереди электростанций могут вести поставки на оптовый рынок.

- Идет подготовка документации для проведения аттестации и окончательного ввода генерирующего оборудования в эксплуатацию, - отметили в министерстве.

На 2 октября в Крымской энергосистеме максимум потребления - 912 МВт, пришелся на 20.00 и составил. Новые станциями в сумме произвели 523 МВт.

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