Крым перестал быть энергодефицитным регионом

СЕГОДНЯ 17:14 2018-10-04T17:54:58+03:00

Избытки электричества с полуострова передаются на Кубань

Изменить размер текста: A A

Произошло историческое событие - Крымская энергосистема перестала быть энергодефицитной.

- В утренние часы, при общей выработке собственной генерации Крымского полуострова 542 МВт, с учетом запущенных в тестовом режиме первых блоков Таврической, Балаклавской ТЭС и первой очереди Сакской ТЭЦ, избыток мощности в объеме 28 МВт передавался в сторону Кубанской энергосистемы по энергомосту «Кубань - Крым», - сообщает пресс-служба Министерства энергетики РФ.

В ведомстве пояснили, что все это итог успешного завершения комплексного опробования генерирующего оборудования Таврической, Балаклавской ТЭС и Сакской ТЭЦ.

Сейчас уже зарегистрированы группы точек поставки генерации и заключены необходимые договоры на присоединении к торговой системе оптового рынка электро энергии и мощности. И первые очереди электростанций могут вести поставки на оптовый рынок.

- Идет подготовка документации для проведения аттестации и окончательного ввода генерирующего оборудования в эксплуатацию, - отметили в министерстве.

На 2 октября в Крымской энергосистеме максимум потребления - 912 МВт, пришелся на 20.00 и составил. Новые станциями в сумме произвели 523 МВт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму запустили новую Сакскую ТЭЦ

Это первый объект в РФ, построенный только с помощью российского оборудования (подробнее)