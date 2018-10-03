2018-10-03T08:47:40+03:00
Общество

В Крыму запустили новую Сакскую ТЭЦ

Это первый объект в РФ, построенный только с помощью российского оборудования
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

Первая очередь новой Сакскй ТЭЦ начала питать энергосистему Крыма. В работе попеременно находятся четыре газотурбинных агрегата мощностью 90 МВт, сообщили в пресс-службе компании "КрымТЭЦ".

Новая теплоэлектроцентраль - первый в России объект, построенный с использованием исключительно российского оборудования.

В компании отметили, что оборудование работает стабильно, электроэнергия поступает в крымскую энергосистему и уже подается в дома крымчан.

Сообщается, что на полную мощность (120 МВт) ТЭЦ заработает в ноябре, в эксплуатацию введут вторую очередь.

Ранее в Крыму запустили первые блоки двух новых электростанций – Таврической под Симферополем и Балаклавской в Севастополе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прощай, лето: в Симферополе ожидается похолодание до +1
В Бахчисарае построят новую школу на 600 детей
В Севастополе осудят «серийного» душителя
Под Левадками произошла авария с участием двух пассажирских автобусов
Крымчан хотят избавить от сроков оплаты госпошлины за перерегистрацию недвижимости
В Крыму надеются на снижение цен на бензин после запуска железной дороги через Керченский пролив
В Симферополе движение по улице Севастопольской планируют открыть в конце ноября
Крымские спасатели вытащили «Ниву» из непролазной грязи
Гражданка Украины пыталась «задобрить» крымских пограничников 2000 рублями
Работники фермы в Белогорском районе украли 34 овцы и почти 500 килограмм металла
В детском саду Белогорского района ребят кормили просроченными продуктами
Крым вошел в топ-5 популярных мест отдыха в бархатный сезон
В Крыму спасли 88-летнюю любительницу грибов