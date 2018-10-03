В Крыму запустили новую Сакскую ТЭЦ

СЕГОДНЯ 08:43 2018-10-03T08:47:40+03:00

Это первый объект в РФ, построенный только с помощью российского оборудования

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Первая очередь новой Сакскй ТЭЦ начала питать энергосистему Крыма. В работе попеременно находятся четыре газотурбинных агрегата мощностью 90 МВт, сообщили в пресс-службе компании "КрымТЭЦ".

Новая теплоэлектроцентраль - первый в России объект, построенный с использованием исключительно российского оборудования.

В компании отметили, что оборудование работает стабильно, электроэнергия поступает в крымскую энергосистему и уже подается в дома крымчан.

Сообщается, что на полную мощность (120 МВт) ТЭЦ заработает в ноябре, в эксплуатацию введут вторую очередь.

Ранее в Крыму запустили первые блоки двух новых электростанций – Таврической под Симферополем и Балаклавской в Севастополе.