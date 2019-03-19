Лада Дэнс о курортных романах в Крыму: Всех и не упомнишь!

Известная российская певица и актриса Лада Дэнс выступила на Театральной площади в Евпатории в честь пятой годовщины воссоединения Крыма и России. 52-летняя артистка в сексапильном наряде исполнила свои зажигательные хиты – как современные, так и всеми любимые песни из «дискотеки 90-х».

После концерта «Комсомольская правда – Крым» заглянула в гримерку исполнительницы.

- Часто бываете в Крыму?

- Я очень люблю Крым, он прекрасен! Крым - это маленькая Италия! Конечно, надо развивать полуостров, надо детей сюда своих возить, чтобы они потом и своих детей привозили. У меня воспоминания от родителей, бабушек и дедушек, фотографии пляжей, где яблоку негде упасть, все купаются, все счастливы, улыбаются. Вот это состояние надо возвращать, потому что здесь магическая земля, и в Крыму все этому тому способствует.

Певица вышла на сцену в обтягивающем нарядеФото: Виктория МАРЧЕНКО

- Где больше всего нравится?

- Алушта. Это такое Монако в Крыму. Еще Княжество Феодоро (имеется ввиду пещерный город Мангуп, бывшая столица этого средневекового государства, - ред.), куда я люблю подниматься наверх, просто сидеть и наблюдать с высоты.

Артистка часто отдыхает в КрымуФото: София ЯКУБОВА

- У вас были романы в Крыму?

- Конечно, были, я часто здесь отдыхала.

- Расскажите!

- Всех и не упомнишь… (смеется) В Крыму было классно: море, романтика, а мне чуть больше двадцати…

Певица выступила со своим шоу-балетом "Дэнс, Дэнс, Дэнс". Фото: пресс-служба евпаторийского горсовета

- Что вы привезете из Крыма друзьям и близким?

- Чай. Лебедя сейчас поедем и украдем, лапки ему скрутим и увезем в Москву, я обещала (смеется). Шутка, конечно. Лебеди в Евпатории потрясающие. Чем вы их кормите?! Там один ходит - вообще уникальный! Обязательно поедем с ними фотографироваться.

- Как вам евпаторийская публика?

- Получили огромный заряд энергии от евпаторийцев. Летом обязательно приедем с новой программой в Крым.

Лада Дэнс исполнила и новые песни, и хиты 90-хФото: София ЯКУБОВА

- Как вам удается сохранять форму?

- Меня девчонки мои гоняют, шоу-балет. Гоняют с утра до ночи: танцы, гимнастика, йога, Бурлеск и правильное питание. А вообще любим мы себя. Себя надо любить!

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