Крымчане 21 марта увидят «воронье полнолуние»

Вечером в четверг, 21 марта, крымчане смогут наблюдать редкое явление - «воронье полнолуние»: спутник максимально приблизится к Земле.

В этот день расстояние Луны до нашей планеты составит 359 380 километров.

- Луна постоянно меняет свое расстояние от Земли, оно колеблется от 360 до 410 тысяч километров. Это связано с тем, что орбита вокруг Земли вытянутая и по форме представляет эллипс. Луна в своем движении подходит чуть ближе и чуть дальше. И если этот подход «чуть ближе» совпадает с полнолунием, тогда это выглядит очень красиво, - рассказал КП-Крым научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров.

Как рассказали в Московском планетарии, такое полнолуние называют «вороньим». Согласно народным приметам, вороны в этот день громко каркают, предвещая конец астрономической зимы.

Луна в ночь весеннего равноденствия пройдет по ярким зимним созвездиям. И станет хорошим ориентиром, чтобы понаблюдать Марс, яркие звезды созвездий Телец, Близнецы, Лев, а также красивые звездные скопления Гиады, Плеяды и Ясли.

Солнцестояния и равноденствия. Фото: пресс-служба Московского планетария

- В давние времена, когда не было календарей, считалось, что именно со дня весеннего равноденствия начинаются обновления в природе: таяние снега, набухание почек на деревьях, возвращение птиц с юга, первый весенний гром, - отметили в Московском планетарии.

КСТАТИ

В этом году крымчане уже наблюдали необычное явление - суперлуние. Жители полуострова любовались красотой 19 февраля. Тогда Луна максимально близко приблизилась к Земле. А к полуночи достигла максимальной высоты над южным горизонтом.

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