Рисуют чеки в фотошопе и выманивают миллионы: Как в Крыму мошенники обманывают людей

- Караул! Помогите, обманули! – заявления такого рода в полицию полуострова поступают пачками.

Ловкачей в южных широтах предостаточно. Они не дремлют и при удобном случае готовы беззастенчиво прикарманить чужие денежки. Не пугают их и довольно приличные тюремные сроки за неуважение к законам.

«Комсомольская правда - Крым» собрала самые интересные истории, связанные с мошенниками в Крыму.

«Рисовал» в фотошопе чеки и обманывал продавцов в интернете

Ловкач из Феодосии связывался с людьми, которые давали в интернете объявления о продаже сотовых телефонов, ювелирных украшений и бытовой техники. Обещая перевести на их банковскую карту деньги с помощью интернет-банкинга, он просил отправить товар автобусом.

Сам же в фото-редакторе делал поддельный скриншот об оплате и направлял продавцу.

Получив сотовый телефон или золотое колечко, крымчанин переставал выходить на связь с продавцом.

На 30-летнего подозреваемого завели уголовное дело за мошенничество. По ч.1 и ч.2 ст.159 УК РФ ему грозит лишение свободы до пяти лет.

Житель Севастополя продал Mercedes-Benz и... не получил ни копейки

Мужчина взял - да и просто отдал посреднику для продажи иномарку вместе с ключами и документами. Mercedes–Benz был продан, но денег хозяин так и не увидел.

Обманутый севастополец хотел через суд признать договор купли-продажи недействительным, вернуть свою машину да еще взыскать компенсацию за моральный вред.

Вот только согласно Гражданскому кодексу РФ, имущество от покупателя можно истребовать только в случае, если истец докажет, что лишился собственности помимо воли.

Эксперты же выяснили, что на договоре купли-продажи стоит подпись продавца и ее расшифровка, и они - подлинные. Поэтому новый владелец иномарки полностью прав и не может нести ответственность за проступки посредника.

В Ялте риэлтор «нагрела» своих клиентов на 3,5 миллиона рублей

42-летняя дама обещала клиентам помочь при покупке жилья и земли, уверяя их в своих колоссальных возможностях - благодаря связям с нужными людьми.

Желающий купить участок в одном из южнобережных поселков передал ей свыше 1,3 миллиона рублей в иностранной валюте. Еще три женщины, присмотревшие квартиры в Ялте, отдали ей порядка 2,1 миллиона рублей.

Деньги-то отдали, но документов на недвижимость так и не увидели. На предприимчивую крымчанку завели уголовные дела. Ей грозит до 10 лет тюрьмы.

Лже-сотрудник органов безопасности выманил свыше 120 тысяч рублей

Мужчина сделал себе корочки несуществующего подразделения ФСБ России - «Антикоррупционного бюро Республики Крым». И пообещал крымчанке, что поможет перерегистрировать в Госкомрегистре РК принадлежащую ей недвижимость.

Липовый сотрудник служб безопасности сначала взял с женщины 33 тысячи рублей, а затем еще 90 тысяч. Аппетит, как известно, приходит во время еды.

Слова он, конечно, не сдержал, и теперь ему за мошенничество грозит до пяти лет лишения свободы.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКА

1. Не доверяйте случайным людям, обещающим вам золотые горы всего за миллион рублей.

2. Сотрудничайте с теми специалистами и компаниями, которые имеют доброе имя в интересующей вас сфере.

3. С уважением относитесь к своему имуществу и деньгам.