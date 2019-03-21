2019-03-21T16:39:06+03:00
Общество

Власти Севастополя пообещали ввести в эксплуатацию ЖК «Корабел»

Губернатор поручил разобраться со всеми проблемными домами до конца года
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников встретился с пайщиками очередного проблемного жилого комплекса «Корабел» на улице Артдивизионовская.

Этот дом достоен, но уже долгое время его не могут ввести в эксплуатацию из-за застройщика, который нарушил законодательство в процессе возведения объекта.

Правительство города предложило решить проблему в судебном порядке – через мировое соглашение, но суд отказался его утвердить.

Дмитрий Овсянников подчеркнул, что власти города поступательно разбираются с правовым беспределом в сфере жилищного строительства, который царил в прежние годы.

- Дом №4 по Ардивизионовской будем вводить. Однако даже сейчас выяснилась дополнительная особенность – для того, чтобы ввести дом, необходимо закончить газификацию. Мы все это сделаем параллельно – правительство изменит вид разрешенного использования земельного участка, застройщик газифицирует дом, и мы введем его в эксплуатацию, - рассказал губернатор.

После отмены мирового соглашения правительство Севастополя заключит прямой договор с застройщиком, чтобы закончить все работы.

В последний месяц власти разрешили проблему ЖСК «Летчики» - его ввели в эксплуатацию. Позже нашли решение для проблемного ЖК «Престиж» ЖСК «Геракл» - во всех случаях губернатор лично встречался с пайщиками домов.

Всего в Севастополе 28 проблемных домов, которые не могут ввести в эксплуатацию по разным причинам.

Дмитрий Овсянников поручил каждую неделю выезжать на один из объектов, чтобы добиваться от профильных департаментов решений о готовности дома к заселению.

Все 28 проблемных домов до конца года должны быть введены в эксплуатацию, подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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