В Крыму девочки-подростки могли покончить с собой из-за двоек в дневниках

Две школьницы из Красноперекопска перед уроками пытались покончить с собой. Одну из девочек удалось спасти, другая - умерла.

«Комсомолка» выясняла подробности трагедии.

ЧП случилось в стенах школы

ДВЕ ДВОЙКИ В ЧЕТВЕРТИ

Ольгу и Алесю (имена изменены. - Ред.) утром перед уроком затошнило, они отпросились в туалет. Девочки долго не возвращались, преподаватель забил тревогу. Их нашли в туалете и стало ясно, что нужна помощь врачей.

Ольга умерла от остановки сердца еще в машине «Скорой помощи», Алесю до больницы все же довезли.

- 20 марта, за день до гибели, Ольга была очень расстроенной и сильно плакала, - рассказал собственный источник «Комсомольской правде – Крым».

- Жизнь обрушилась, она просто разрывается на куски. Для родителей я просто разочарование, а школа - это вообще просто ..., - рыдала Ольга. - Прости меня за все, прости, если, что-то не так сделала!

Подруги пытались успокоить школьницу, но она только громче плакала:

- У меня две двойки в табеле стоят еще с октября месяца...Учила всю ночь, а спросили те темы, которые невозможно просто выучить, будто специально!

Ольге не все предметы давались. Как говорят знакомые, это был ее единственный недостаток: Оля была доброй, отзывчивой девушкой, любила снимать видео.

- Когда ее спрашивали на уроках, то она иногда даже если и знала, то почему-то не хотела отвечать. Родители планировали свою единственную дочь к психологу сводить, - поделилась с «КП-Крым» знакомая семьи погибшей. - Папа и мама Ольги - очень хорошие, жизнерадостные и позитивные люди, а тут такое горе!

Пострадавшую доставили в местную больницу.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

УЖЕ ВЫПИСАЛИ

Вторая школьница, Алеся уже дома. Несколько дней она провела в стационаре центральной горбольницы Красноперекопска. Поначалу ее поместили в реанимацию, но довольно быстро перевели в детское отделение, девушка хорошо себя чувствует. С ней работают следователи, выясняющие подробности происшествия.

Девочка быстро пошла на поправку и ее перевели из реанимации в детское отделение

Девочка быстро пошла на поправку и ее перевели из реанимации в детское отделениеФото: Галина КОВАЛЕНКО

- Все у нее было нормально, состояние на момент выписки - стабильное, какое, по сути, и было при доставке. Почему они на такое решились - не знаю, но вроде как из-за экзаменов, - предположил медик.

Страничка Алеси в соцсетях полна ободряющих комментариев от интернет-пользователей:

- Такая красивая девочка, а в жизни столько всего интересного. Не губи себя жизнь. Выход есть с любой ситуации, а вот с того света нет! Береги себя и своих близких!

- Скорейшего выздоровления!

- Давай помогу в учебе! Просто так, чтобы ты больше не думала о плохом. Оценки - это вещь наживная.

- Главное, что ты живая, а отметки не так уж и важны!

УЧИЛИСЬ НОРМАЛЬНО

В школе уверены, что отметки не могли стать причиной трагедии.

- Девочки не были отличницами, но учились нормально и никаких проблем в школе у них не было, - директор школы Наталья Викторовна, ссылаясь на тайну следствия, была очень лаконична. - Хорошие дети, которые воспитываются и растут в благополучных семьях.

В СК завели уголовное дело по ЧП.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Дело возбуждено по статье 110 УК РФ - доведение до самоубийства в отношении несовершеннолетнего. Сейчас проводятся все необходимые действия, - рассказали КП-Крым в Следственном комитете.

В качестве версий следователи рассматривают не только проблемы в школе, но также разногласия в семье и членство в интернет-сообществе, где пропагандируются суицидальные идеи.

КОМПЕТЕНТНО

Близким нужно быть внимательными

- Подростковый возраст 10-16 лет - очень сложный период в жизни, - считает психолог Владимир Ищеев. - Все должны быть очень внимательными: близкие, учителя и друзья. Как правило, несовершеннолетний, решившийся на самоубийство, четко озвучивает свое намерение хотя бы одному человеку. Нужно обязательно прояснить, желательно со специалистом, что это - попытка привлечь к себе внимание или действительно реальное желание. Будьте внимательны к тем, кто рядом! Суицид не происходит на пустом месте. Перед ним обязательно происходят какие-то, пусть даже самые простые, несложные, но приготовления. Во многих случаях трагедию можно предотвратить. Если же вы что-то заподозрили, но ребенок не выходит на контакт, то постарайтесь все-таки побывать на приеме у психолога, подсказать подростку телефон доверия.

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