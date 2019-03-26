Делаем и продаем: В России набирают популярность мебельные интернет-магазины с собственным производством

Мебель в интернете продают десятки, а с учетом всего СНГ, сотни сайтов. Кто-то является откровенным посредником и работает только в своем регионе, кто-то занимает нишу федерального ритейлера и сотрудничает с крупными фабриками. Мы же хотим поговорить сегодня о других ресурсах – сайтах производителей, которые работают без привлечения дилеров.

Почему именно у них чаще всего купить мебель можно по наиболее выгодной цене, с лучшими условиями доставки, гарантии, сервиса и так далее?

Собственное производство

Наличие собственных производственных мощностей, прямые контакты с поставщиками сырья и комплектующих, свои отделы проектирования и испытаний, а самое важное – отсутствие многоуровневых посреднических наценок – все это позволяет придерживаться приемлемой ценовой политики.

Современные мебельные производства отличаются уровнем качества. Хорошо, если выбранная фабрика периодически модернизирует производства, переходит на станки с ЧПУ, следит за новинками мебельного мира и зарубежными брендами.

Разумеется, многое зависит от того, в каком сегменте работает производитель. Это может быть не только эконом или средний сегмент, но и производство единичных моделей эксклюзивной, дорогой, элитной мебели. Однако чаще всего покупка любого товара напрямую у производителя исключает дополнительные нули в ценнике, независимо от класса мебели.

Шоу-румы и представительства

Мебель – этот та категория товаров, которые достаточно сложно выбирать удаленно, даже зная габариты, отличия материалов, конструкций, форм.

Поэтому если у магазина есть возможность показать свой продукт в реальности, то есть в представительстве или в шоу-руме, это дополнительный плюс. Вы можете прийти сюда, потрогать разные модели из каталога руками, обойти их со всех сторон, сложить и разложить, «проверить телом». В итоге вероятность покупки нужной мебели, пусть и через интернет, значительно повысится.

Доставка, сборка, сервис и гарантия

Еще перед тем, как оформлять заказа, узнайте, на каких условиях магазин доставляет товары в ваш город или район. Если есть возможность заказать продукцию без предоплаты или с бесплатной доставкой – почему бы этим не воспользоваться.

Не переоценивайте свои силы – если магазин предлагает услуги грузчиков и сборщиков мебели – воспользуйтесь ими. Это сэкономит не столько силы и время, как ваши нервы и спину.

Конечно, обратите внимание на гарантийные обязательства. Мебель, особенно качественная, может прослужить долгие годы, если ей пользоваться правильно. Поэтому и гарантийные сроки нередко составляют, как минимум, несколько лет. Это отличный бонус к вашей покупке, исключающий форс-мажоры и фабричный брак.

Одним из магазинов, которые соответствуют всем рассмотренным параметрам, является компания BestMebelShop с собственным производством и брендом мебели.

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