В Крыму два дня будет прохладная погода

Полуостров потихоньку укутывает нежная дымка цветущего миндаля и абрикоса. С каждым днем о себе все громче заявляют тюльпаны, крокусы и нарциссы.

Луковичные вышли из зимней спячки.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Казалось, все, баста, весна - полноправная хозяйка на полуострове, да и календарь полностью на ее стороне - март подходит к завершению. Но если в понедельник и во вторник на улице светило солнышко и воздух прогревался до +17°, то в середине недели погода испортится: лучше одеться потеплее и вооружиться зонтиком.

- 27 марта, из-за прохождения холодных атмосферных фронтов Атлантического циклона небо затянет облаками, небольшой дождь, а в горах мокрый снег, - рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов ФГБУ «Крымское УГМС» Раиса Степанова.

Набрал силу и северо-восточный ветер, его скорость до 17 м/с.

Пришло похолодание: температура воздуха снизилась на +3°…+5° . Днем всего + 6°…+11°, а ночью 0°… +5°.

- В четверг, 28 марта, также вероятны небольшие осадки: дождь, а в горах - дождь со снегом. Температура понизится ночью до -3°, днем всего +5°…+10°, - отмечает специалист. .

29 марта погода наладится: небо очистится от туч и потеплеет + 10°…+15°.

По словам крымских синоптиков, такая комфортная погода продержится до конца марта.

Второй месяц весны выдастся мокрым: Гидрометцентр РФ сообщает, что в апреле в Крыму предполагается избыток осадков. На карте Крымский полуостров разрисован густыми синими линиями - дожди захлестнут и соседние регионы, тот же Краснодарский край.

Федеральные специалисты прогнозируют, что май и июнь пройдут без особых сюрпризов от природы, не обещают ни ливней, ни испепеляющего зноя, а вот в июле и августе в гости, вероятнее всего, нагрянет изнуряющая жара.

Начало осени - сентябрь выдастся засушливым: метеорологи обещают, что на Крымском полуострове дождей будет меньше обычного.