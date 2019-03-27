Легальная накрутка: Интернет-компания поможет с продвижением аккаунтов и публикаций в соцсетях

Как начинающим блоггерам и компаниям, так и опытным профессионалам порой нужна помощь в продвижении в социальных сетях. Кто же откажется от эффективного роста публикации в общем рейтинге и внимания к ней? Этого можно легко достичь, ведь на сегодняшний день существует множество специализированных сервисов, занимающихся маркетингом в социальных сетях. Об одном из таких сервисов сегодня и пойдет речь.

Piar4You.com – компания по продвижению аккаунтов, публикаций и видео в социальных сетях. С 2014 года специалисты активно занимаются SMM-маркетингом - благодаря этому сервису удается поддерживать высокое качество услуг и использовать самые безопасные методы продвижения. Компания предоставляет вечную гарантию на все виды услуг, ведь комфорт клиентов у них на первом месте. Основным профилем работы данной компании на протяжении многих лет является накрутка на ютуб и в инстаграм.

Сегодня мы проведем полную проверку сервиса в реальных условиях! Посмотрим, как с его помощью можно улучшить свои позиции в социальных сетях, привлечь рекламодателей и повысить общее доверие к аккаунту.

Для начала мы бы хотели выделить основные преимущества, которые может получить владелец аккаунта при совершении накрутки:

- Ускоренное ранжирование публикации или видео. Это означает, что Ваша публикация сможет быстрее выйдет в топ и легче попасть в «рекомендации», что в свою очередь может привлечь внимание новых пользователей к Вашему аккаунту и контенту.

- Повышение доверия со стороны пользователей. Подавляющее большинство пользователей обращают внимание в первую очередь на аккаунты с большим количеством подписчиков, лайков и другой активностью. Всегда интересно следить за тем, что нравится многим.

- Повышение доверия со стороны рекламодателей. Большинство рекламодателей в первую очередь интересует статистика профиля, именно поэтому отличные цифры и рейтинги позволят Вам получать самые выгодные контракты на рекламу.

Естественно нельзя совершать накрутку бездумно. Только грамотно составленный маркетинговый план и удачно рассчитанный бюджет позволят получить максимум от вложенных средств.

Фото: Piar4You.com

Проводя полное тестирование сервиса, мы начали с регистрации, и в этом нет ничего удивительного. Однако мы бы не стали писать об этом, если бы нас не удивил один факт: после регистрации на сайте любой желающий может абсолютно бесплатно получить 1000 лайков Instagram или 100 просмотров YouTube. Мы решили сразу воспользоваться такой возможностью и, выполнив указания из инструкции, получили лайки в Инстаграм. Лайки пришли очень быстро, а отправляться начали практически моментально.

Продолжив тесты, мы пополнили баланс – это не вызвало никаких затруднений, после пошли оформлять своей первый платный заказ. Тут хотелось бы отметить, что интерфейс довольно простой в освоении, но на полное его изучение придется потратить некоторое время.

Выбрав услугу, мы оформили заказ на просмотры YouTube, которые были доставлены в установленный срок.

Фото: Piar4You.com

Итак, мы провели полное тестирование работы сервиса и определили, что основными преимуществами компании Piar4You являются:

- Вечная гарантия на все виды услуг

- Отличная скорость и высокое качество доставленной активности

- Большое количество дополнительных критериев, позволяющих настроить любой заказ под индивидуальные нужды

- Добродушная служба поддержки

- Возможность получить первую услугу абсолютно бесплатно сразу после регистрации на сайте

Из минусов:

- Цены на предоставляемые услуги чуть выше средних

- Потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к интерфейсу

Сервис работает абсолютно автоматически, благодаря чему заказ оформить очень просто, это делается буквально в два клика. Таким образом, проведя тестирование сервиса Piar4You на реальных условиях, мы однозначно можем порекомендовать его всем желающим к использованию.

* На правах рекламы